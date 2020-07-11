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Грозы и дожди, но не везде: синоптики уточнили прогноз погоды на 11 июля (карта)

11 июля, 10:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Осадки не повлияют на температуру

В субботу, 11 июля, жителям западных областей стоит не забывать о зонтах – днем пройдет дождь с грозой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Согласно прогнозу, осадки ожидаются во Львовской, Волынской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Закарпатской областях. На остальной территории будет сухо с переменной облачностью.

Впрочем, непогода на западе страны не повлияет на температуру. Так, по всей Украине днем будет 27-32 градуса. Также синоптики прогнозируют легкий ветер – 5-10 м/с.

В столице, как и во всех областях, будет жарко – 29-31 градус, без осадков.

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Напомним, ранее мы отмечали, что июнь 2020 года в Киеве вошел в ТОП-10 самых жарких за 140 лет .

Кроме того, в Одесской области в курортном поселке Рассейка около Тузловских лиманов бушевала песчаная буря . Там образовалось несколько смерчей, которые напугали отдыхающих.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как сохранить здоровье в жару:

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