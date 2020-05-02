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Грозы и почти летнее тепло: синоптики дали прогноз на ближайшие дни (карта)

2 мая, 12:57

Тина Наринецкая

Местами в стране прогреет до 23 градусов

В ближайшие дни, 3-4 мая, в Украине будет дождливо, но тепло. На некоторые области обрушатся грозы, сообщили в Украинском гидрометцентре.

3 мая из-за влияния атмосферных фронтов в большинстве регионов будет тепло – ожидаются 18-23 градусов тепла. Немного прохладнее будет в западных областях – тут прогнозируют 14-19 градусов тепла.

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Часть страны накроют кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер синоптики прогнозируют юго-восточный, в западных областях северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

4 мая по всей стране ожидаются умеренные кратковременные дожди, местами с грозами. Осадков не будет только в большинстве западных областей.

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Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура в в западных областях установится на уровне 12-17 градусов тепла, на остальной территории – 18-23 градусов тепла.

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Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Отметим, что ночь на воскресенье, 26 апреля, оказалась для Киева рекордно дождливой.

Как недавно бушевала непогода на столичных Позняках – смотрите видео:

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