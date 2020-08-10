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Грозы и пожары: спасатели предупредили об опасности в Украине

10 августа, 15:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Из-за сухой погоды в Украине есть угроза возникновения возгораний

Спасатели предупреждают об изменениях погоды в Украине 10 августа. Так, сегодня днем в Киеве и Киевской области пройдет гроза.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В связи с этим спасатели объявили первый уровень опасности.

"Также 10 августа ожидается гроза утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей Украины", – добавили в ГСЧС.

Кроме того, из-за сухой погоды в стране спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

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"10 августа в Одесской, Николаевской, восточных, большинстве центральных и западных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - написали на сайте.

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Напомним, с начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 украинца.

Так, в июле в Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул масштабный пожар. Когда возгорание занимало площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и населенные пункты.

Видео: ГСЧС

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спасатели гроза пожарная опасность погода в Украине
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