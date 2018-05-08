Грозы и резкие перепады температур: синоптики предупредили о капризах погоды

Украинский Гидрометцентр сообщил, что в течение ближайших пяти дней в Украине днем будет преобладать комфортная теплая погода. К концу недели жара спадет, но ночные перепады температур в некоторых регионах будут составлять до 10-12 градусов. А запад и юг страны попадет под удар грозовых дождей.

Так, во вторник, 8 мая, запад, юг и юго-восток Украины накроет дождливы фронтом. На остальной территории осадков не прогнозируют. Температура воздуха в "дождливых" регионах составит +20-22 градуса, в центре страны до +24, на севере и востоке Украины воздух прогреется до + 28 градусов.

В среду, 9 мая, погода в целом мало будет отличаться от вторничной, но в западные и южные регионы вместе с дождями придут грозы. Температура воздуха будет приблизительно такой же. Но грозовой фронт принесет некоторое похолодание в центральные, северные и восточнее регионы страны. Температура воздуха по всей Украине будет составлять до +23-26 градусов.

Уже в четверг, 10 мая, грозовой фронт сместится на юго-восток Украины. В западные области придет сухая погода. На северо-востоке страны похолодает до +22, на остальной территории страны воздух прогреется до + 23-25 градусов.

В пятницу, 11 мая, в Украину придет похолодание. В среднем по стране температура воздуха опустится до +20-22 градусов. Вместе с понижением температуры днем, придут и перепады температур ночью. На севере, северо-востоке и востоке Украины такие колебания температур достигнут 13-15 градусов в течение суток, опуская столбики термометров до +7-9 градусов. На западе Украины снова пройдут грозовые дожди, на остальной территории страны без осадков.

В субботу, 12 мая, в Украине снова будет сухо и солнечно, несколько потеплеет на западе страны – до +25 тепла. На остальной территории дневная температура будет на уровне предыдущего дня. Воздух прогреется до +21-23 градусов. Ночью все также прогнозируют значительные перепады температур в пределах 12-14 градусов, местами "остужая" воздух до +6-8 градусов.

Народный прогноз погоды

8 мая отмечается день памяти святого апостола и евангелиста Марка. В народе его называли Марк Ключник. Считается, что Марк ведает ключами от дождей. "Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных". Если певчие птицы прилетают стаями — к теплому лету. Если в этот день наблюдалась радуга высокая и крутая — к хорошей погоде, если же она была низкой и пологой — к ненастью.

9 мая почитается память святителя Стефана Великопермского. Наши предки заметили такую огородную примету: если лист березы развернулся полностью — можно сажать картофель.

10 мая отмечается день памяти апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. В народе этого святого называли Семен-ранопашец и говорили: "Пора пахать, когда гром гремит, лес в листву одевается, жаворонок запел, а водяные лягушата квакать начинают". Если в этот день наблюдается ясный восход солнца, то лето скорее всего ветреным будет.

11 мая связан с началом сбора березового сока, которым поили больных. Также поправить здоровье помогал теплый (южный) ветер, характерный для этого дня. В старину наблюдали за погодой ночью: если она была теплой, а небо было звездным, значит будет хороший урожай.

12 мая памяти девяти мучеников Кизических. Мученики считаются в народе толкователями сновидений и избавителями от оспы. 12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, то "здоровья прибавится на целый год". Наши предки приметили, что ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето, пишет сайт "Синоптик"..