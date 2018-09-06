Грозы и шквальный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Сегодня, 10:12

Погода уже не будет прежней – в Украину крадется осень, а лето отступает

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сегодня на большую часть территории Украины ворвутся грозы с сильным ветром, а солнечно и без осадков будет только на востоке и севере, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях сегодня не только пройдут дожди с грозами, но и похолодает. Синоптики прогнозируют 21-23 градуса, а в Ивано-Франковской области опустится до +19.

Дожди накроют также центр и юг страны. Вот только лишь в Киевской области обойдется без грозы, но дождь будет. В центральных областях 24-26 градусов тепла, в южных – 25-28. И только в запорожской области будет сухо.

А вот на севере и востоке без осадков и солнечно. Синоптики обещают там 25-28 градусов.

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В свою очередь в Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение в ряде областей. Так, 6 сентября в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами сильный дождь; в западных, Винницкой и большинстве южных областей грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

6-7 сентября в Украине, кроме большинства западных и Одесской областях, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Как сообщалось, погода в Украине резко изменится и зальет дождями. В ближайшие пять дней Украину накроют дожди, местами грозовые, а температура воздуха понизится. Причиной этому – циклон с Балкан, который и принесет в нашу страну похолодание и осадки.

Ранее в прогнозе погоды на осень мы писали, что погода становится все более переменчивой, и ближайшие три месяца не окажутся исключением. По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, сентябрь ожидается теплее обычного на 1—2 градуса: среднемесячная температура составит +14—16 градусов на севере и западе страны, а также +16—18 в остальных регионах.
погода, ветер, синоптики, дожди, грозы

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"Сегодня"

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