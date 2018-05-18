Грозы и шквалы: синоптики предупредили о сложных метеоусловиях на выходные

По данным украинского Гидрометцентра в ближайшие дни в Украину придут грозы, которые будут бушевать несколько дней подряд. Так, к вечеру пятницы, а затем в субботу и воскресенье практически по всей территории страны прогнозируются сложные погодные условия. Грозы с ливнями и шквальный ветер будут перемещаться с северо-западных к юго-восточным областям страны.

Так, в пятницу, 18 мая, грозовые облака затянут небо над всей Украиной. Температура воздуха на севере, и в центре страны будет составлять +21-23 градуса, на юге и востоке до +25 градусов. На западе Украины немного прохладней – до +19-20.

В субботу, 19 мая, грозовые дожди останутся над большей частью страны. В южные регионы заглянет сухая и солнечная погода, но не на долго. Воздух на востоке и юге Украины погреется до + 25, местами до +27 градусов. На западе Украины до +17-20. В центральных областях до +23.

В воскресенье, 20 мая, грозы сместятся на юг Украины, а в северо-западных областях выглянет солнышко. Центральные, восточные и западные регионы страны все также останутся под влиянием грозового фронта. Температура воздуха в практически во всех регионах будет составлять до +20-24 градуса.

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Народный прогноз погоды

18 мая отмечается день памяти мученицы Ирины. В народе этот день назывался "Ирина Рассадница", поскольку в период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. "Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода". В это время начинает зеленеть липа, зацветает черника.

19 мая почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. "На Денисов день большая роса – огурцам большой род". Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.

20 мая – день памяти преподобного Иоанна Зедазнийского, мученика Фалалея и преподобного Нила Сорского. Погоду в этот день определяет месяц: если он рожками вниз — к теплу, а если красен — к дождю. Если во время заката солнечный диск был больше обычного и красным, на следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя, пишет сайт Синоптик.