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Грозы и ураганный ветер: спасатели предупредили об опасности в Украине

24 августа, 10:49

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Местами синоптики прогнозируют шквалы 15-20 м / с

Украину в День Независимости, 24 августа, накроет непогода – в связи с этим спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, сегодня в западных, северных и Винницкой областях пройдут грозы. Также на западе страны местами ожидаются шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, "желтый" уровень опасности объявлен и по Киевской области.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам лился непрерывный поток воды.

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Также мы сообщали, что в Шепетовке Хмельницкой области пронесся мощный ураган. Из-за непогоды весь город остался без воды, а на районных электросетях произошла авария.

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Отметим, что по словам специалистов, во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

О том, как погода может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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