Грозы и ураганный ветер: на Украину обрушится непогода (карта)

На Украину сегодня, 12 мая, обрушатся сильные грозы, дожди и ураганный ветер. Местами порывы ветра в стране будут 25 м / с, сообщили в Украинском гидромецентре.

"12 мая ночью в западных, местами северных и Винницкой областях небольшие, днем на большей части территории страны умеренные грозовые дожди, в отдельных районах град", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют юго-западный с переходом на северо-западный, со скоростью 7-12 м / с. Также ожидаются порывы и шквалы 15-20 м / с, в западных областях – местами 25 м / с.

Реклама

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 11 мая

Температура в стране установится на уровне 17-22 градусов тепла, на юге и востоке прогреет до 26 градусов тепла. Немного прохладнее будет в большинстве западных областей – тут ожидаются 11-16 градусов тепла. А вот в Карпатах синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.

Напомним, совсем недавно во Львове выпал майский снег.

А вот в Киеве выпала месячная норма осадков – дожди в столице побили почти 130-летний рекорд. Коммунальщикам пришлось очищать ливневки и просить жителей столицы не бросать на улицах мусор, так как он забивает ливнестоки.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама