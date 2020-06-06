Грозы и жара: синоптики рассказали, какой будет погода на выходных

В Украину после сильных дождей наконец пришла летняя жара. Погода на выходных в Украине будет теплой, но местами дождливой. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В субботу, воскресенье и понедельник (6-8 июня), в западных областях будет дождливо, местами грозы. Отдельные порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; температура ночью 12-17 градусов, днем ​​20-26 градусов.

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На остальной территории синоптики прогнозируют сухую погоду, лишь днем ​​6 июня местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза; температура ночью 11-16 градусов, днем ​​24-29 градусов, 7-8 июня в восточных, южных и центральных областях местами 30-32 градуса.

В столице на выходных ожидается погода без осадков, только 6 июня во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер будет преобладать южного направления, умеренных скоростей.

Ночные минимумы температуры составят 14-16 градусов тепла, днем ​​воздух прогреется до 26-28 градусов.

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"6 июня на реках Закарпатской области продолжатся повышения уровней воды в пределах русел рек, без негативных последствий (над уровнями на 8:00 5 июня) на участке Тисы В.Бичков-Хуст на 0,4 -0,8м; на Тисе возле пгт Вилок – 2,0 – 2,5 м", - говорится в сообщении.

Также 6-9 июня на реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,5 м. Местами возможен выход воды на заводь.

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Напомним, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра. Улицы городов превращались в реки, некоторые населенные пункты оставались без света. А в начале июня в Киевской области даже выпал снег. Смотрите фото и видео, как недавно Киев затопило из-за сильного дождя.

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