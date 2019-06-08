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Грозы, местами град: синоптики рассказали о погоде на воскресенье

8 июня, 19:15

Гидрометцентр предупредил украинцев об осадках на 9 июня

Фото: Сегодня

В воскресенье, 9 июня, на большей части территории Украины ожидаются грозы, а на Правобережье – местами град с порывами ветра скоростью 15-20 метров в секунду.

Как сообщили в гидрометцентре, ночью 9 июня воздух прогреется до 14-19 градусов; днем будет 25-30 градусов, на востоке страны – до 33 градусов.

В Карпатах прогнозируют температуру 15-26 градусов, с восточным ветром. В западной части – северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

В Киеве на 9 июня прогнозируют переменную облачность, ночью местами кратковременный дождь. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 17-19, днем 28-30 градусов.

В Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью и днем пройдет кратковременный дождь, ветер восточный, 5-10 метров в секунду, днем отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью 14-19, днем 25-30 градусов.

Отметим, что с начала лета погода испытывает украинцев грозами и проливными дождями, а вместе с тем – кое-где и настоящей летней жарой.

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Тег погода, дождь, прогноз погоды, гроза, град

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