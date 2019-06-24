Грозы с градом пройдут по всей Украине

Синоптики объявили желтый уровень опасности

Фото: Pixabay

В Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Во второй половине дня 24 и в течение суток 25 июня в южной части грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", – сообщили синоптики.

Напомним, что в понедельник, 24 июня, почти всю территорию страны накроют дожди, местами с градом и сильным ветром. Однако мокрая погода не остудит сильную жару, сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщали новости "Сегодня", летний зной, буквально испепеляющий большую часть Украины уже в течение двух недель, продержится недолго. Также по стране продолжат кочевать дожди. Синоптики ранее прогнозировали, что жара уйдет после 25 июня. Теперь же в Укргидрометцентре уточнили, когда стоит ждать снижения температурного режима. Прохладный фронт накроет Украину с пятницы, 28 июня.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.

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