Грозы, шквалы и град: в Украине снова предупреждают об ухудшении погоды

В некоторых областях страны синоптики даже объявили штормовое предупреждение

В Украине продолжает бушевать непогода. Сегодня дожди накроют еще больше областей, а синоптики даже предупреждают о штормовых погодных условиях на западе страны и в Одесской области. При этом в Украине будет все еще жарко. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях сегодня ожидаются дожди с грозами везде, но температура воздуха останется комфортной – 24-26 градусов.

Мокро будет и в северных, восточных и центральных областях, за исключением Полтавской области – там без осадков и солнечно. В то же время в этих регионах синоптики прогнозируют жаркую погоду не смотря на дожди с грозами – до +29.

На юге без осадков будет только в Крыму, а в остальных южных областях – дожди, но тепло 26-29 градусов.

Также синоптики объявили штормовое предупреждение: в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с.

Также новости "Сегодня" сообщали, как из-за непогоды в Каменец-Подольском вода вымыла старинную брусчатку и затопила улицы. Непогода в Хмельницкой области привела к серьезным последствиям.

Тем временем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет. Метеорологи назвали самые теплых и самые холодные дни весны.

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