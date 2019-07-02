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Грозы, шквалы и жара до +38: синоптики предупредили о серьезном ухудшении погоды

2 июля, 09:37

В Украине объявлено штормовое предупреждение – дожди и сильный ветер будут почти везде

Фото: Сегодня

Сегодня в Украине ожидаются шквалы и грозы, во многих областях произойдет ухудшение погодных условий – сильный ветер, дожди, а местами и град. Тем не менее, будет очень жарко, особенно на юге. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны будут небольшие перепады температуры воздуха: от 24 на Волыни до +31 – на Закарпатье. При этом во всех областях ожидаются дожди с грозой.

В центре и на севере также везде грозы, но при этом будет высокая температура – 28-31 градус, в Кировоградской области до +34. В Киеве синоптики обещают дожди с грозой и 25-27 градусов.

Сильная жара ожидается на востоке и юге страны. И если в восточных областях пройдут дожди, то в южных – без осадков. Температура воздуха в этих регионах в среднем 34 градуса, а в Одесской области в тени будут невероятные +38.

Также синоптики предупреждают, что 2 июля в Украине, кроме юга, грозы, шквалы 15-20 м/с, в западных, северных и центральных областях местами 25-30 м/с, град, сильные дожди (II уровень опасности). Кроме того, почти по всей Украине, кроме большинства районов западных и северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине непогода уже натворила бед – обесточены более 600 населенных пунктов. В Ровенской области ветер и вовсе повредил крыши 24 жилых домов и пяти школ.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

А тем временем, пока Украины изнывает от жары, в России сильное наводнение – более сотни человек в больницах, есть погибшие. Смотрите подробней в видеосюжете:


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Тег погода, дождь, синоптики, гроза, штормовое предупреждение, град

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Сегодня

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