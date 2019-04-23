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Група Wexler планує зайняти 20% ринку бітумів України

Новости компаний
Сегодня, 16:32

Для торгівлі темними нафтопродуктами в групі створили спеціалізовану компанію – "Санрайс логістикс"

Фото: pixabay
Фото: pixabay.

Група Wexler бізнесмена Петра Белза розпочала реалізацію дорожнього бітуму в Україні. Для торгівлі темними нафтопродуктами в групі створили спеціалізовану компанію – "Санрайс логістикс".

"Санрайс логістикс" буде реалізовувати 10-12 тис. тон бітумів щомісяця, але стратегічна мета групи не менше 20% ринку. Наразі компанія пропонує продукт білоруського виробництва, однак у компанії також працюють над поставками з Польщі та РФ. 

Для напрямку продажів темних нафтопродуктів компанія створила власний спеціалізований автопарк. Як зазначив генеральний директор "Санрайс логістикс" Олег Ясківець, логістичні напрацювання групи дають змогу поставляти споживачам якісний продукт по конкурентній ціні.

"В першу чергу, ми розраховуємо отримати хороших клієнтів за рахунок логістики, гнучкості і швидкості прийняття рішень. У групи Wexler якісно розвинута логістика, яка дозволяє ефективно конкурувати. Ми хочемо заробляти на обороті, а не на великий маржі", – зазначив Ясківець.

Також в компанії заявили про початок імпорту мазуту, поставки якого компанія планує нарощувати з початком наступного опалювального сезону.

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Тег Белз, бітум, Wexler

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