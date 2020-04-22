Группа фармацевтических компаний "Кусум" предоставила благотворительную помощь на 21 млн грн для борьбы с пандемией

В компании акцентируют внимание на роли врачей и фармацевтов, ведь именно они принимают первый удар

Группа фармацевтических компаний "Кусум", в которую входит украинский фармацевтический завод "Кусум Фарм" и дистрибьютор "Гледфарм ЛТД", поддерживает все меры правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также группа осуществляет целый ряд благотворительных инициатив в Украине, Индии, Узбекистане, Казахстане, Молдове, Филиппинах и Мьянме для борьбы с пандемией. В целом группа фармкомпаний "Кусум" уже оказала социальную помощь в борьбе с коронавирусом на 21 миллион в гривневом эквиваленте.

Так, компания решила запустить социальный проект, в рамках которого оказала благотворительную помощь в виде лекарственных средств, которые могут понадобиться при лечении бактериальных осложнений коронавирусной инфекции, а также антигистаминные средства и препараты для симптоматического лечения гриппа и ОРВИ. Общий объем помощи в виде бесплатных лекарственных средств – около 3 млн грн (в розничных ценах).

Помимо лекарств для пациентов, "Кусум" также предоставляет благотворительную помощь для медиков. Так, в ближайшее время "Кусум" обеспечит 8 000 врачей наборами индивидуальной защиты.

В целом в компании акцентируют внимание на роли врачей и фармацевтов в обществе, ведь именно эти специалисты находятся на передовой в борьбе с инфекцией и принимают на себя первый удар. Слоган "Ангелы живут среди нас" лег в основу креативного ролика, в котором главные герои – врач и фармацевт – дают практические и понятные зрителям рекомендации, как вести себя во время пандемии. Ролик транслируется на телевидении и в сети интернет

К социальным инициативам присоединились и сотрудники компании: во всех странах, где работает группа, они перечислили свою однодневную заработную плату в благотворительные фонды для борьбы с коронавирусом.

"Мы очень гордимся тем, что наша команда решила принять активное участие в борьбе со всемирной пандемией. Кроме корпоративной программы помощи, практически все сотрудники "Кусум" выразили желание помочь врачам и пациентам", – прокомментировал Раджив Гупта, генеральный директор группы компаний "Кусум".

"Сейчас очень важны высокая сознательность, самоорганизованность и слаженность действий. Спекулировать на ценах на остро необходимые лекарства, медицинское оборудование, а также на средствах индивидуальной защиты считаю недопустимым, особенно в такое тяжелое время, когда все люди должны сплотиться и оказывать посильную помощь друг другу", – добавил он.

Во всех отделениях и офисах "Кусум" введен жесткий противоэпидемический режим, а большая часть коллектива перешла на удаленный режим. Вместе с тем производство продолжает работать, чтобы беспрерывно обеспечивать пациентов качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами.

Группа фармацевтических компаний "Кусум" планирует и дальше помогать обществу, предоставляя благотворительную помощь и внедряя социально значимые проекты.

Берегите себя и своих близких!

Будьте здоровы!

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