Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море: появилось видео

Сегодня, 10:13

В состав группировки входит несколько кораблей из разных стран

Корабли НАТО. Фото: Facebook
Корабли НАТО. Фото: Facebook.
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dd3/32e/5c9dd332e8de6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dd3/32e/5c9dd332e8de6.jpg Украина В состав группировки входит несколько кораблей из разных стран

Группировка кораблей НАТО в составе эсминца ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадского фрегата "Торонто", испанского фрегата "Санта Мария", турецкого фрегата "Гелиболу", а также вспомогательного судна ВМС Франции "Вар" вошла в Черное море.

Турецкое информагентство DHA опубликовало видео прохода группировки кораблей НАТО через пролив Босфор.

Ожидается, что канадский и испанский фрегаты после патрулирования группы в Черном море 1 апреля зайдут в Одессу.

14 марта в Черное море зашел тральщик-искатель мин Военно-морских сил Франции "Каприкорн", который также побывал в Одессе с трехдневным визитом. Тральщик относится к минным охотникам класса Eridan. Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение — 20 мм пушка Giat 20F2 и три пулемета — один 12,7 мм и два 7,62 мм.

На борту есть также радиолокационная станция и гидроакустическая система.

Ранее мы сообщали, что в Черное море зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее состав входили флагман группы – плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".

Напомним, в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НАТО, Черное море, корабли

Вы сейчас просматриваете новость " Группа кораблей НАТО вошла в Черное море: появилось видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три военных корабля НАТО вошли в Черное море

Вчера, 23:38

После агрессии России в Керченском проливе НАТО отправляет в Черное море немало кораблей одновременно

Йенс Столтенберг пробудет генсеком НАТО на два года дольше

Вчера, 18:09

Члены альянса оценили работу своего главы по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению ее соответствия будущему

К Черному морю приближается группировка кораблей НАТО

Вчера, 15:30

Корабли проследовали через пролив Дарданеллы, в настоящее время идут по Мраморному морю

Порошенко назвал условие для переговоров с Россией

Вчера, 09:47

Для решения украинско-российского вопроса у Киева должна быть мощная поддержка за спиной, считает глава государства

Катя Кищук показала голую грудь

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Украинский Т-64БВ оказался лучше российского Т-72Б3 - СМИ

Украинских моряков признали военно­пленными

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту

Кирилл Сафонов попался на измене

Дети выросли: звезды тогда и сейчас (32 фото)

В ​Бразилии ранили известного украинского телеведущего:...
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

Вчера, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Евгений Петросян принял неожиданное решение

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков