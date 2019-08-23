Группа "Сегодня" приготовилась установить рекорд в самой северной точке Украины

Шесть наших съемочных групп отправились в крайние географические точки Украины, чтобы одновременно поднять там национальные флаги и таким образом установить национальный рекорд Украины.

К самой северной точке страны – селу Гремяч выехал корреспондент "Сегодня" Сергей Никифоров. Кратчайший маршрут лежал через Чернигов, но телегруппа выбрала другой путь, чтобы заехать в Батурин – город казацкой славы и большой трагедии.

В Батурине "Сегодня" увидели дворец Кирилла Разумовского, последнего гетмана войска Запорожского. Вокруг него – красивый, ухоженный парк.

"Все очень под впечатлением, казалось бы – маленький городок, а столько исторических мест", – говорит турист Сергей Колос.

Трагическую страницу истории Батурина хранит гетманская цитадель. Здесь, в отличие от дворца Разумовского, не осталось ничего оригинального. Все уничтожили войска Петра Первого из-за поддержки Мазепой Карла Двенадцатого. Лишь недавно крепость восстановили.

После Батурина проезжаем древний Новгород-Северский, упомянутый, вероятно, в "Повести временных лет". А за ним и самый северный населенный пункт – село Гремяч.

Здесь "Сегодня" встречают пограничников, ведь телегруппа приблизилась вплотную к границе. Пограничники показывают лучшее место для флага. С погодой тоже повезло. Не жарко, и дождя нет.

Наконец, команда добралась к самой северной точке Украины. От нее – меньше километра до границы с Россией. Единственный вопрос, есть ли здесь достаточно быстрый мобильный интернет?

Предварительно проверяем связь. Техника показывает, что мобильный интернет будет работать. А значит – будет замечательная картинка и звук.

Это кульминация северной экспедиции "Сегодня". Осталось установить флагшток и ждать сигнала, чтобы одновременно с коллегами поднять государственный флаг.

Журналист Анжела Слободян, собственный корреспондент в Херсоне, выдвинулась в крайнюю западную точку Украины – село Соломоново на Закарпатье. Она везет украинский флаг, чтобы в определенное время поднять его одновременно с пятью коллегами.

Телевизионная группа "Сегодня" во главе с собственным корреспондентом в Ивано-Франковске Натальей Фармус выехала на восток Украины, чтобы пересечь всю страну и установить флаг в самой восточной точке.

Корреспондент "Сегодня" Вячеслав Лакомкин отправился на Говерлу – самую высокую точку Украины.

На юге этим местом является мыс Сарыч в Крыму. Но из-за того, что полуостров сейчас оккупирован Россией, географы определили крайней южной точкой поселок Вилково в Одесской области. Там одна из съемочных группа и поднимет украинский флаг. В Вилково выехала собственный корреспондент "Сегодня" в Полтаве Елена Орлова.

Один из шести флагов будет развеваться в самой низкой наземной отметке Украины – это Куяльницкий лиман.

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