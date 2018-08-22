Грымчак: Один эсминец США в Черном море может потопить весь Черноморский флот РФ

Оккупированный Крым не является "непотопляемым авианосцем" для России, так как все Черное море хорошо простреливается современными видами вооружений, которыми, например, обладают США.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

По его словам, один американский эсминец может нанести серьезный урон российскому флоту в Черном море.

"При всей любви к Черному морю должен сказать, что оно не такое уж и большое. Оно простреливается современным оружием вдоль и поперек, поэтому слова, что Крым выполняет роль "непотопляемого авианосца", как утверждают россияне, – это глупости. Думаю, что эсминец США, который зашел в Черное море, может в одиночку потопить весь Черноморский флот России. Россияне замахнулись на строительство 20 корветов. Один вроде бы построили, хоть и не без проблем. Нет той силы, что была прежде. Но то, что Крым милитаризируется, – правда", – рассказал Грымчак.

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По его словам, на полуострове туризм и промышленное производство не развивается, а упор делается на военное присутствие.

"Мы фиксируем, что туда заходят и обустраиваются войска. Крым был нужен им не для отдыха и уж точно не для защиты русскоязычного населения, а как военная база. Это логика 19 века. Повторяю, что современное оружие позволяет простреливать Крым и Черное море от начала до конца", – подчеркнул замминистра.

Ранее в Минобороны озвучивали численность армии РФ в Крыму. Как рассказывал заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко, Россия создает в оккупированном Крыму форпост своей военной мощи в Черном море, в разы усилив свою группировку после аннексии полуострова, отправив туда самолеты, танки, корабли, ракетные комплексы.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, как Россия может использовать Крым против Украины. По его словам, ракетные комплексы на полуострове могут наносить удары по нашим позициям в глубоком тылу.