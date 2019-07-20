ГСЧС дала последние указания спасателям перед выборами: о чем говорили на совещании

Служба готова бороться с огнем, химией и даже радиацией

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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям прошло видеоселекторное совещание руководства территориальных подразделений, на котором речь шла по подготовке и работе Службы в день внеочередных выборов народных депутатов , сообщает пресс-служба ведомства.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин напомнил подчиненным о строгом соблюдении избирательного законодательства не только при выполнении задач по назначению, но и в свободное от работы время, усиленном мониторинге и своевременном информировании ГСЧС об изменении обстановки на объектах избирательного процесса, взаимодействии с органами власти и службами гражданской защиты, а также оперативном реагировании на все угрозы в зонах ответственности.

По его словам, "необходимо обеспечить также дежурство личного состава на избирательных участках и в составе координационных групп при Нацполиции".

А первый замглавы Службы Олег Мельчуцкий рассказал, что на избирательных участках будут организованы пожарные посты, а личный состав и работники, которые будут привлекаться к дежурствам, должны иметь возможность воспользоваться своим правом голоса.

"В местах возможного возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных происшествий будет обеспечено дежурство пиротехнических расчетов и групп радиационно-химической защиты", – добавил он.

Напомним, что с 15 июля личный состав ГСЧС перешел на усиленный вариант несения службы. Кроме того, в течение месяца спасатели проверили все объекты, где будут размещены избирательные участки на предмет их соответствия нормам пожарной безопасности. В свою очередь, персоналом объектов были проведены соответствующие инструктажи.

Новости "Сегодня" сообщали, что 20 июля – "День тишины" в Украине , когда запрещена публикация агитационных материалов в средствах массовой информации.

Также сообщалось, что выборы-2019 пройдут в ближайшее воскресенье, 21 июля, по всей территории Украины (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

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