Украинцев предупредили об ухудшении погоды

Сегодня, 09:53

Днем в западных, северных (кроме Сумской) и Винницкой областях местами грозы, град и шквалы 15-20 м/с

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий. Автор фото: Григорий Салай, &quot;Сегодня&quot;
ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.

Как отмечает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, днем 28 августа в западных, северных (кроме Сумской) и Винницкой областях местами грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

По Киеву и Киевской области 28 августа сохранится чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности. Днем местами гроза, шквалы 15-20 м/с.

Ранее синоптики уже сообщили о штормовом предупреждении на 28 августа, однако местами все еще будет лето в разгаре с температурой за 30, сообщает Укргидрометцентр.

Так, меньше всего повезет жителям запада и частично севера и центра страны, куда придут дожди с грозами. Так, в западных областях ожидается 20-23 градуса, и только на Закарпатье будет 25-27 тепла.

В центре дождь будет в Винницкой, Житомирской и Киевской областях; на севере – только в Черниговской. В то же время в этих регионах будет жарко – 28-30, в Кировоградской области -  до 32 градусов.

Не отступает лето и на востоке страны – там синоптики обещают 29-31 градус. А вот на юге будет сильная жара – 30-33 градуса, а в Николаевской области – до +35.

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Напомним, как мы писали в прогнозе погоды на неделю, в Украине синоптики обещают в ближайшие дня жаркие дни и холодные ночи. Дожди в начале недели, которые будут идти на западе, уже в среду заденут центральные области страны.

Также в результате непогоды в Украине были обесточены более 50 населенных пунктов. Град, гроза и порывы ветра оставили без света населенные пункты в двух областях.
погода, прогноз погоды, ГСЧС

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"Сегодня"

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