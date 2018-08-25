ГСЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности – 5 класса, – почти по всей стране

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 25-27 августа в Украине сохраняется очень высокая опасность пожаров. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба ГСЧС.

"В Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности (26-27 августа, кроме большинства районов Волынской, Львовской и Закарпатской областей)", – говорится в сообщении спасателей.

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Кроме того, в Киеве 25 августа ожидается высокий уровень пожароопасности – 4 класса, а 26 и 27 августа – чрезвычайный, 5 класса, уровень пожарной опасности.

Спасатели также подчеркнули, что в части районов Киевской области, в частности под Фастовом, Мироновкой и Борисполем 25 августа также установлен чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что масштабные проверки пожарной безопасности в торговых центрах, больницах, школах и других заведениях выявили 15 тысяч нарушений.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил объектам за саботаж проверок и невыполнение требований отключением электричества и экскаваторами, если не будет наведен порядок.