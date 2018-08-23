ГСЧС выявила 300 тысяч нарушений пожарной безопасности в школах

Сегодня, 07:21

В некоторых учебных заведениях нет даже чем тушить пламя, нет и систем, которые оповещают об опасности


Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во время проверки школ и детских садов по Украине зафиксировали 300 тысяч нарушений правил пожарной безопасности. В некоторых учебных заведениях нет даже чем тушить пламя. Нет и систем, которые оповещают об опасности.

Если нарушения не устранят, руководителей учебных заведений ждет очередной штраф, но не более чем 170 гривен. И обучение в школах обычно не запрещают.

Ранее сообщалось, что в Украине могут закрыть 220 школ и детских садов, 30 больниц и 155 торговых центров. Все объекты провалили проверку пожарной безопасности, которую начали проводить по всей Украине после трагедии в российском Кемерово. Некоторые из торговых центров-нарушителей перечислил на заседании Кабмина глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил: это только половина проделанной работы. Впереди еще около 17 тысяч инспекций, которые завершатся к июлю.

Ранее сообщалось, что масштабные проверки пожарной безопасности в торговых центрах, больницах, школах и других заведениях выявили 15 тысяч нарушений.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил объектам за саботаж проверок и невыполнение требований отключением электричества и экскаваторами, если не будет наведен порядок.
школы, школа, ГСЧС, пожарная безопасность

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"Сегодня"

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