Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку

Сегодня, 10:50

Глава Закарпатской облгосадминистрации сослался на требование закона в случае прекращения полномочий президента Украины

Геннадий Москаль. Фото: facebook.com/hennadii.moskal
Геннадий Москаль. Фото: facebook.com/hennadii.moskal.

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль подает в отставку с занимаемой должности по собственному желанию. Он написал соответствующее заявление.

В своем заявлении он указывает, что полномочия губернатора, который был назначен президентом, заканчиваются по истечению срока полномочий главы государства.

"В соответствии с абзацем 2 статьи 8 Закона Украины "О местных государственных администрациях", главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины на срок полномочий президента Украины. Согласно статье 9 Закона полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются президентом Украины. Согласно пункту 9 части 1-й статьи 9 закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", – написал в своем заявлении об отставке Москаль.

Как известно, на президентских выборах действующий глава государства проигрывает с большим отрывом и готовится сложить полномочия.

Напомним, президент Петр Порошенко в сентябре 2014 года назначил Геннадия Москаля губернатором Луганской области, а в июле 2015-го уже главой Закарпатской ОГА.

Отметим, 22 апреля стало известно, что глава Львовской ОГА Олег Синютка оставляет свой пост. Также он заявил, что намерен остаться в политике, но не будет баллотироваться на выборах мэра Львова.

Также вчера в СМИ появилась информация, что глава Николаевской ОГА собрался в отставку. Стало известно, что Алексей Савченко направился в Киев, чтобы подать главе государства соответствующее заявление.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег отставка, Закарпатье, губернатор, Москаль

Вы сейчас просматриваете новость " Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Луценко намерен сохранить должность генпрокурора после выборов

18 апреля, 02:10

По закону генпрокурор не слагает полномочия после избрания нового президента

Порошенко уволил главу Херсонской ОГА: названо имя врио губернатора

12 апреля, 12:02

Вместо Андрея Гордеева область возглавил Дмитрий Бутрий

Кресло главы Одесской ОГА: исход и варианты

11 апреля, 23:15

Эксперты не исключают возвращения Степанов или экс-зампреда ОГА

Гройсман расставил точки над "и" в вопросе отставки после президентских выборов

11 апреля, 15:48

Глава правительства напомнил о правилах замены министров по президентской квоте

Трое детей владельца Asos погибли в терактах на Шри-Ланке

Стало известно о доходах и имуществе Зеленского

Почему загадочная Ямальская воронка исчезла

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Волга по заказу КГБ СССР: кого сейчас она способна догнать

Это "детище" ЗИЛа "порвало" в цене даже Rolls-Royce

Акула осматривала владения и столкнулась с крокодилом

Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее

Автомобили для нищих: на чем ездят бедняки

Феноменальный гол футболистки Славии в Лиге чемпионов

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Сегодня, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

Вчера, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции

У Зеленского готовят восемь законопроектов

Как стирать пуховик в стиральной машине