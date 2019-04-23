Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку

Глава Закарпатской облгосадминистрации сослался на требование закона в случае прекращения полномочий президента Украины

Геннадий Москаль. Фото: facebook.com/hennadii.moskal.

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль подает в отставку с занимаемой должности по собственному желанию. Он написал соответствующее заявление.

В своем заявлении он указывает, что полномочия губернатора, который был назначен президентом, заканчиваются по истечению срока полномочий главы государства.

"В соответствии с абзацем 2 статьи 8 Закона Украины "О местных государственных администрациях", главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины на срок полномочий президента Украины. Согласно статье 9 Закона полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются президентом Украины. Согласно пункту 9 части 1-й статьи 9 закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию", – написал в своем заявлении об отставке Москаль.

Как известно, на президентских выборах действующий глава государства проигрывает с большим отрывом и готовится сложить полномочия.

Напомним, президент Петр Порошенко в сентябре 2014 года назначил Геннадия Москаля губернатором Луганской области, а в июле 2015-го уже главой Закарпатской ОГА.

Отметим, 22 апреля стало известно, что глава Львовской ОГА Олег Синютка оставляет свой пост. Также он заявил, что намерен остаться в политике, но не будет баллотироваться на выборах мэра Львова.

Также вчера в СМИ появилась информация, что глава Николаевской ОГА собрался в отставку. Стало известно, что Алексей Савченко направился в Киев, чтобы подать главе государства соответствующее заявление.

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