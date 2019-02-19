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"Гучна справа": Трудовое рабство

Сегодня, 16:30

Правоохранители освободили из трудового рабства 94 украинцев

Фото: Сегодня
"Гучна справа": Трудовое рабство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c12/65b/5c6c1265b210e.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c12/65b/5c6c1265b210e.jpeg Украина Правоохранители освободили из трудового рабства 94 украинцев

Около сотни людей держали в нечеловеческих условиях на ферме под Одессой. Главные фигуранты в этом деле – супруги бизнесменов-фермеров. Они находили на вокзале людей и обещали им золотые горы.

Впоследствии принудительно изымали документы, паспорт и личные вещи, и держали людей в рабстве. Попытки убежать заканчивались плачевно. Так, 4 человека пропали бесследно.

Преступников задержали. Но уже через два дня во время судебного заседания женщину отпустили домой.

Действительно ли люди были в рабстве? Что им пришлось пережить? И куда бесследно исчезли четверо работников? Ответы на эти и другие вопросы узнаете 20 февраля в 23:20 в новой публицистической программе журналистских расследований "Гучна справа" на канале "Украина", ведущим которой является Тимур Асланов.

"Гучна справа" – расследуем ради справедливости!

Смотрите программу "Гучна справа" в среду в 23:20 на канале "Украина"!

Напомним, ранее сообщалось, что каждый пятый украинец находится в зоне риска и может попасть в трудовое рабство.

По данным исследования компании GfK Украина, 17% населения согласилось бы работать за границей без официального трудоустройства. 

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Тег работа, украинцы, торговля людьми, рабство, правоохранители

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