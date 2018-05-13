Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает семье Панкратовых

Сегодня, 01:35

У матери двоих детей, у одного из которых – особенности в развитии, обнаружили рак

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

У Ксении Панкратовой выявили рак молочной железы. Однако у женщины не было денег на лечение. У Панкратовой двое детей, у одного из них – особенности в развитии.

Врачи поставили младшему сыну диагноз – аутизм. Мать много занимается с ребенком, мальчик занимается спортивными танцами. Младшая дочь женщины также требует много внимания. Мать делает все возможное для развития и воспитания своих детей.

Около пяти лет назад она услышала от врачей, что у нее рак. Несмотря на то, что дети были маленькими – чувствовали – с мамой что-то не так. Тогда в семье переживали долгие месяцы борьбы за жизнь матери.

У матери не было достаточного количества средств на лекарства, и она обратилась в Фонд Рината Ахметова за помощью. В адрес фонда приходят тысячи сообщений с просьбами о помощи. Все истории в той или иной мере цепляют за живое. 

С помощью оборудования, закупленного фондом, несколько десятков тысяч людей смогли пройти необходимые обследования. 

С начала военных действий на востоке страны адресная помощь была оказана более чем 50 000 адресатам, ее получили свыше 11 тысяч человек, из них более 5 тысяч – дети.
онкология, фонд развитие украины , фонд Рината Ахметова Развитие Украины, фонд Рината Ахметова

Вы сейчас просматриваете новость "Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает семье Панкратовых". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food&Wellness

Фото: pixabay.com

В Украине уменьшается смертность детей от рака

18 Ноября 2017, 03:35

В Украине стали меньше выявлять онкозаболевания у детей

Украина

Фонд Рината Ахметова – наиболее известный среди благотворительных организаций Украины

28 Февраля, 16:33

О работе Фонда знает большинство украинцев - 58%
Загрузка...

Украина

Фонд Рината Ахметова помогает приемным родителям не разочаровываться в своем выборе

19 Февраля, 16:14

Программу "Сиротству нет" продолжают воплощать в жизнь

Донбасс

Фото: соцсети

Жители Донецка: "В каком месте у нас бесплатная медицина?"

28 Ноября 2017, 11:52

Люди рассказали о ситуации в оккупированном городе

Украина

Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова помогает украинцам получать своевременную диагностику

31 Января, 10:49

Медицинские услуги люди получают бесплатно

США

Фото: Depositphotos

В раковой опухоли ученые нашли недоразвитый организм

9 Апреля, 01:24

Исследователи нашли в онкологической опухоли недоразвитый желудок, кишечник и 12-перстную кишку
Загрузка...