Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает семье Панкратовых

У матери двоих детей, у одного из которых – особенности в развитии, обнаружили рак

У Ксении Панкратовой выявили рак молочной железы. Однако у женщины не было денег на лечение. У Панкратовой двое детей, у одного из них – особенности в развитии.

Врачи поставили младшему сыну диагноз – аутизм. Мать много занимается с ребенком, мальчик занимается спортивными танцами. Младшая дочь женщины также требует много внимания. Мать делает все возможное для развития и воспитания своих детей.

Около пяти лет назад она услышала от врачей, что у нее рак. Несмотря на то, что дети были маленькими – чувствовали – с мамой что-то не так. Тогда в семье переживали долгие месяцы борьбы за жизнь матери.

У матери не было достаточного количества средств на лекарства, и она обратилась в Фонд Рината Ахметова за помощью. В адрес фонда приходят тысячи сообщений с просьбами о помощи. Все истории в той или иной мере цепляют за живое.

С помощью оборудования, закупленного фондом, несколько десятков тысяч людей смогли пройти необходимые обследования.

С начала военных действий на востоке страны адресная помощь была оказана более чем 50 000 адресатам, ее получили свыше 11 тысяч человек, из них более 5 тысяч – дети.