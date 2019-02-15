Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Хакеры атаковали одно из украинских министерств

Сегодня, 17:41

Из-за атаки киберпреступников сайт некоторое время был недоступен для пользователей

Фото: Pixabay
Хакеры атаковали одно из украинских министерств //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6dd/91d/5c66dd91d0e3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6dd/91d/5c66dd91d0e3e.jpg Украина Из-за атаки киберпреступников сайт некоторое время был недоступен для пользователей

Группа неизвестных киберпреступников совершила несанкционированное вмешательство на официальный сайт Министерства здравоохранения Украины. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 15 февраля.

Из-за хакерской атаки сайт некоторое время был недоступен для пользователей, но состоянием к 15:30 специалисты восстановили весь его функционал, и на данный момент портал работает в обычном режиме.

О каких-либо других последствиях действий киберпреступников не сообщается.

В связи со случившимся руководство Минздрава принесло свои извинения за временные неудобства.

Пока что ни одна киберпрестуная группировка не взяла на себя ответственность за случившееся. Украинские правоохранительные органы также не делали по этому поводу заявлений.

Напомним, что в начале декабря Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении атаки российских хакеров на информационно-телекоммуникационные системы судебных ведомств Украины.

Кроме того, в октябре министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что российские спецслужбы атаковали в киберпространстве международный аэропорт "Одесса" и Киевский метрополитен.

Также, подбивая итоге ушедшего года, глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что за 2018 год была выявлена почти тысяча попыток кибератак, а всего в сфере информационных технологий известно о шести тысячах преступлений.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег хакеры, Минздрав, киберпреступность, кибератака, Министерство здравоохранения , хакерская атака

Вы сейчас просматриваете новость " Хакеры атаковали одно из украинских министерств". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С электронной почты украинского госоргана рассылают письма с вирусом – Госспецсвязи

8 февраля, 14:36

В теме письма злоумышленники указывают "Информация о программе Минэкономразвития"

Хакеры угрожают взломать электросамокаты Xiaomi

Сегодня, 12:25

Уязвимость в самокате Xiaomi M365 позволяет хакерам контролировать скорость и тормоза

Хакеры похитили со счетов украинцев пять миллионов гривен

12 января, 06:08

Злоумышленники создали бот-сеть, которая сканировала и подбирала пароли к компьютерам

Киберполиция Украины помогла ликвидировать крупнейшую хакерскую платформу xDedic

29 января, 07:26

Злоумышленники успели продать более 70 000 паролей и логинов удаленного доступа к серверам из 170 стран мира

Хакеры из Украины заработали за год 22 млн долларов за продажу данных в DarkNet

28 декабря 2018, 06:24

Жертвами группировки были граждане Украины, Канады, Великобритании, Испании, Франции

Хакеры опубликовали переписку европейских дипломатов о России, США и Китае

19 декабря 2018, 11:05

По мнению сотрудников Area 1, за похищением переписки могут стоять хакеры, связанные с властями КНР

Почему врачи запрещают пить воду стоя?

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Денисова рассказала, как пленные моряки удивили российских судей

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Становится обузой для России: Крыму предрекли печальное будущее

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев

Анна-Мария: Усик заставит Притулу ответить за каждую шутку

Как сделать рамку для зеркала своими руками

“Ты не актриса на сцене”: Камилла объявила бойкот Меган Маркл

В Киеве мужчине выстрелили в голову за замечание
Загрузка...

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Сегодня, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Сегодня, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Вчера, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

13 февраля, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

План Путина сработал: ЕС бросил Украину на растерзание Кремлю