Хакеры атаковали одно из украинских министерств

Из-за атаки киберпреступников сайт некоторое время был недоступен для пользователей

Фото: Pixabay

Хакеры атаковали одно из украинских министерств //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6dd/91d/5c66dd91d0e3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6dd/91d/5c66dd91d0e3e.jpg 2019-02-15T17:41:00+02:00 Украина Из-за атаки киберпреступников сайт некоторое время был недоступен для пользователей

Группа неизвестных киберпреступников совершила несанкционированное вмешательство на официальный сайт Министерства здравоохранения Украины. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 15 февраля.

Из-за хакерской атаки сайт некоторое время был недоступен для пользователей, но состоянием к 15:30 специалисты восстановили весь его функционал, и на данный момент портал работает в обычном режиме.

О каких-либо других последствиях действий киберпреступников не сообщается.

В связи со случившимся руководство Минздрава принесло свои извинения за временные неудобства.

Пока что ни одна киберпрестуная группировка не взяла на себя ответственность за случившееся. Украинские правоохранительные органы также не делали по этому поводу заявлений.

Напомним, что в начале декабря Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении атаки российских хакеров на информационно-телекоммуникационные системы судебных ведомств Украины.

Кроме того, в октябре министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что российские спецслужбы атаковали в киберпространстве международный аэропорт "Одесса" и Киевский метрополитен.

Также, подбивая итоге ушедшего года, глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что за 2018 год была выявлена почти тысяча попыток кибератак, а всего в сфере информационных технологий известно о шести тысячах преступлений.

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