Халатность или провокация: задержание танкера в Измаиле вызывает вопросы

В морских службах РФ не понимают, зачем судовладелец намеренно отправил судно в Украину

Видео: СБУ

Решение судовладельца танкера NEYMA, который 25 июля был задержан украинскими спецслужбами, в Измаил, могло быть спланированной провокацией.

Об этом пишут российские СМИ с ссылкой на источник в морских службах РФ, который напомнил, что с 2016 года Украина не признает Российский реестр судоходства, о чем известно "каждому судовладельцу".

"Действия владельца судна NEYMA, отправившего его на ремонт в Измаил, можно считать халатностью или заранее спланированной провокацией", – заявил источник.

NEYMA является нефтеналивным теплоходом. Российская компания "Альтомар шиппинг" из Геленджика приобрела его весной этого года и хотела перестроить его в сухогруз. Якобы именно с этой целью его и отправили на Измаильский судоремонтный завод, хотя подобный ремонт можно было совершить в Турции. И это также вызывает вопросы.

Прежде NEYMA работал в украинском порту Днепробугский, Туркменбаши на Каспии, турецком Гебзе и российском Темрюке.

Напомним, что по неофициальным данным экипаж задержанного танкера составляет 15 человек, хотя в Российском профессиональном союзе моряков утверждают, что на борту судна находятся 10-12 моряков. Все они предположительно являются гражданами РФ.

Кроме того, как мы уже писали, в компании "Фос шипинг менеджмент", в которую входит "Альтомар шиппинг", подтвердили, что танкер принадлежит ей. Однако, как сообщается, судьбой моряков судовладелец еще не озаботился.

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