Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Халатность или провокация: задержание танкера в Измаиле вызывает вопросы

25 июля, 17:55

В морских службах РФ не понимают, зачем судовладелец намеренно отправил судно в Украину


Видео: СБУ

Решение судовладельца танкера NEYMA, который 25 июля был задержан украинскими спецслужбами, в Измаил, могло быть спланированной провокацией.

Об этом пишут российские СМИ с ссылкой на источник в морских службах РФ, который напомнил, что с 2016 года Украина не признает Российский реестр судоходства, о чем известно "каждому судовладельцу".

"Действия владельца судна NEYMA, отправившего его на ремонт в Измаил, можно считать халатностью или заранее спланированной провокацией", – заявил источник.

NEYMA является нефтеналивным теплоходом. Российская компания "Альтомар шиппинг" из Геленджика приобрела его весной этого года и хотела перестроить его в сухогруз. Якобы именно с этой целью его и отправили на Измаильский судоремонтный завод, хотя подобный ремонт можно было совершить в Турции. И это также вызывает вопросы.

Прежде NEYMA работал в украинском порту Днепробугский, Туркменбаши на Каспии, турецком Гебзе и российском Темрюке.

Напомним, что по неофициальным данным экипаж задержанного танкера составляет 15 человек, хотя в Российском профессиональном союзе моряков утверждают, что на борту судна находятся 10-12 моряков. Все они предположительно являются гражданами РФ.


Кроме того, как мы уже писали, в компании "Фос шипинг менеджмент", в которую входит "Альтомар шиппинг", подтвердили, что танкер принадлежит ей. Однако, как сообщается, судьбой моряков судовладелец еще не озаботился.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, корабль, танкер, Измаил, задержание, судно, NEYMA

Вы сейчас просматриваете новость " Халатность или провокация: задержание танкера в Измаиле вызывает вопросы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержание российского танкера в Измаиле: новые данные об экипаже и судне

Сегодня, 16:53

Судовладелец пока не озаботился судьбой моряков и на связь не выходил

Задержание российского танкера в Измаиле: известно, что судно делало в Украине

Сегодня, 15:42

В городской порт танкер NIKA SPIRIT, ранее носившее имя NEYMA, зашел 24 июля

Задержание в Украине танкера NEYMA: в России сделали циничное заявление

Сегодня, 16:18

Леонид Слуцкий проигнорировал то, что судно было причастно к агрессии России против Украины около Керченского пролива

Задержание российского танкера Украиной: в посольстве РФ сделали заявление

Сегодня, 16:21

Посольство и консульство РФ в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения

СБУ задержала российский танкер: омбудсмен Украины обещает вмешаться

Сегодня, 17:20

Денисова пообещала своей российской коллеге выяснить, соблюдаются ли права членов экипажа судна NEYMA

Задержание СБУ российского танкера: в Кремле угрожают Украине

Сегодня, 15:16

В МИД России сделали заявление по поводу действий Службы безопасности Украины

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

10 продуктов, которые помогают сбросить вес

Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением

Как спастись от клещей

В Польше найден металлический пропеллер, которому около 3000 лет

Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото

Израильские ученые: родители смогут выбрать пол ребенка

Чем полезен мед для бегуна: это стоит знать

Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты

Кто они – самые красивые бегуньи мира?

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Грустная судьба чудесных советских актрис

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Пять нервных привычек, которые могут испортить здоровье

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь