Хамство водителей маршруток: можно ли получить компенсацию

Женщина сняла на видео, как водитель ругался на нее и показывал неприличные жесты

С хамством в общественном транспорте взялась бороться жительница Черкасс. Как водитель ругался на нее и показывал неприличные жесты она сняла на видео. С доказательствами обратилась в управление транспорта. Удалось ли наказать невежливого водителя и можно ли в таком случае взыскать моральную компенсацию?

Анастасия Прогунова ехала на работу. Когда автобус задержался на одной из остановок, спросила водителя – когда они двинутся. В ответ тот начал ругаться и показывать неприличные жесты.

"Хотелось вымыть руки с мылом, мне было неприятно. Я никого не оскорбляла, я зашла в маршрутку, я заплатила деньги – я вместо услуги получила кучу грязи себе на голову", – сетует жительница Черкасс Анастасия Прогунова.

Мириться с хамством Анастасия не хочет. Вместе со съемочной группой "Сегодня" отправляется на поиски обидчиков. И на маршруте их сейчас не видно. Водитель и кондуктор маршрута коллег узнавать не хотят.

Искать обидчиков Анастасия пошла в областное управление Транспортной безопасности. Там регистрируют ее жалобу и обещают устроить проверку.

Еще одну жалобу регистрируем уже в городском транспортном отделе.

Говорить на камеру представитель перевозчика не хочет. По телефону заверил, что сам в шоке от поведения работников.

Юристы добавляют – наказать за хамство можно и через суд. Но для этого следует запастись не только видеодоказательствами.

"В суд обязательно нужно предоставить билет, у них обязательно должно быть заявление перевозчику. Уже существует целый пласт подобных обращений в суд, пусть небольших, но сумм морального вреда", – говорит юрист Руслан Поставничий.

Получить, рассказывает Руслан Поставничий, удастся в среднем несколько тысяч гривен моральной компенсации. Подавать ли в суд на хамов Анастасия еще размышляет. Ведь главное наказание те уже получили. Пока сюжет готовился к эфиру – и кондуктора, и водителя уволили с работы.

Напомним, в Киеве маршрутка с пассажирами столкнулась с троллейбусом, есть пострадавшие.

Также сообщалось, что в Харькове столкнулись маршрутка, грузовик и два ВАЗа.