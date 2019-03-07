Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Харьковские ветеринары спасли молодую косулю, которую сбила машина

Сегодня, 18:11

В Центре обращения с животными раненную косулю поместили в вольер для кошек

Харьковские ветеринары спасли молодую косулю, которую сбила машина Украина В Центре обращения с животными раненную косулю поместили в вольер для кошек

Харьковские ветеринары спасли молодую косулю. Неподвижную ее нашли у дороги на обочине. Предполагают, животное сбила машина. На вид косуле – менее года. В Центре обращения с животными, который в основном занимается бездомными четырехлапыми, ее поместили в вольер для кошек. Пока косуля только пьет воду. Уже через несколько дней, надеются ветврачи, ее вернут в дикую природу.

"Сейчас мы, во‑первых, ожидаем, пока она выйдет из шокового состояния, потому что еще прошло меньше суток. Мы ее обработали, укололи, провели диагностику. Для животного главное, чтобы оно начало кушать. Начнет кушать, я думаю, будет все нормально", – говорит Александр Гуменюк, ветеринар Центра обращения с животными.

Ранее сообщалось, что в Броварах спасатели помогли раненой косуле.

Также мы писали, что на Прикарпатье приручили косулю.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, Харьков, ветеринар, косуля

Вы сейчас просматриваете новость " Харьковские ветеринары спасли молодую косулю, которую сбила машина". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине активизировались браконьеры

26 ноября 2018, 07:00

В Азове вылавливают мальков, а в Зоне отстреливают косуль и кабанов

Под Киевом словили доверчивую косулю, которой грозила опасность

14 июня 2018, 11:27

Животное отвезли в Национальный парк "Межигорье"  

Соцсети обсуждают стих Павлычко о Порошенко

Известная украинская актриса высказалась о гражданах РФ

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Бойцы ВСУ уничтожили смертоносное оружие боевиков на Донбассе

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

Полное досье на Зеленского: от семьи до бизнеса "Квартала 95"

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Тимошенко снова поймали на лжи

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Документалка про менструацию получила Оскар