Харьковские ветеринары спасли молодую косулю, которую сбила машина

В Центре обращения с животными раненную косулю поместили в вольер для кошек

Харьковские ветеринары спасли молодую косулю, которую сбила машина 2019-03-07T18:11:00+02:00 Украина В Центре обращения с животными раненную косулю поместили в вольер для кошек

Харьковские ветеринары спасли молодую косулю. Неподвижную ее нашли у дороги на обочине. Предполагают, животное сбила машина. На вид косуле – менее года. В Центре обращения с животными, который в основном занимается бездомными четырехлапыми, ее поместили в вольер для кошек. Пока косуля только пьет воду. Уже через несколько дней, надеются ветврачи, ее вернут в дикую природу.

"Сейчас мы, во‑первых, ожидаем, пока она выйдет из шокового состояния, потому что еще прошло меньше суток. Мы ее обработали, укололи, провели диагностику. Для животного главное, чтобы оно начало кушать. Начнет кушать, я думаю, будет все нормально", – говорит Александр Гуменюк, ветеринар Центра обращения с животными.

Ранее сообщалось, что в Броварах спасатели помогли раненой косуле.

Также мы писали, что на Прикарпатье приручили косулю.

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