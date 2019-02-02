Харьковский сурок Тимка спрогнозировал, когда начнется весна
Своей тени Тимка так и не увидел
В Харькове по давней традиции сурок Тимка IIІ сделал прогноз погоды. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.
По поверью, если животное рассмотрит собственную тень, то наступит ранняя весна. Но сегодня тени Тимка так и не нашел.
"Весна наступит, но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле", – истолковала предсказания сурка сотрудница биостанции Надежда Токарская.
Когда с погодой выяснили, то спросили сурка о популярном сериале. Ответы разложили на бумажках, а Тимка выбрал один и таким образом спрогнозировал для фанатов, что будет в финале. На этом он свою миссию выполнил. Сотрудники станции за прогнозы денег не берут, но просят помочь Тимке найти жену.
"Тимка Тимкович Тимченко IIІ, родился 8 марта на радость всем сурчихам. По знаку зодиака – рыбы. Возраст – 36 месяцев. О себе – творческий, вежливой, тактичный, но иногда может укусить за ушко", - хвалят сурка сотрудники биостанции.
Пару Тимке пытались найти в разных областях Украины, но пока безуспешно. По словам сотрудников биостанции, сурок в самом расцвете сил, поэтому хочет жениться и завести потомство.
Сегодня Тимка снова заснет до тех пор, пока не появится зелень, солнце и, возможно, жена.
Ранее теплую весну украинцам спрогнозировал львовский сурок Маруся.
Напомним, в прошлом году харьковский сурок не увидел своей тени и спрогнозировал, что весна придет скоро.
В свою очередь, сурок Фил, живущий в городе Панксутони, штат Пенсильвания, США, спрятался 2 февраля обратно в нору, увидев собственную тень. Это означает, что зима в Америке продлится еще около шести недель.
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