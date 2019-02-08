Харьковский тракторный завод Ярославского — в перечне наиболее перспективных украинских экспортеров

Самая дальняя точка поставок — Новая Зеландия, также завод присматривается к рынкам стран региона Океания, изучает возможность поставок на африканский континент

Харьковский тракторный завод Ярославского — в перечне наиболее перспективных украинских экспортеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dc2/9ce/5c5dc29ce87fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dc2/9ce/5c5dc29ce87fc.jpg 2019-02-08T20:00:00+02:00 Украина Самая дальняя точка поставок — Новая Зеландия, также завод присматривается к рынкам стран региона Океания, изучает возможность поставок на африканский континент

Александру Ярославскому удалось не только возродить Харьковский тракторный завод после многолетнего кризиса, но и наладить экспорт современной сельхозтехники новейшего образца на зарубежные рынки.

Как сообщает в спецпроекте "Экспортный потенциал 2019" ведущее деловое издание "Бизнес", ХТЗ удалось по итогам 2018 года удвоить объемы экспорта в сравнении с показателями 2017 года. Современная модернизированная техника производства харьковского завода востребована на рынках Молдовы, Казахстана, Армении, Польши, Болгарии, Румынии, Литвы и Грузии. Самая дальняя точка поставок — Новая Зеландия, также завод присматривается к рынкам стран региона Океания, изучает возможность поставок на африканский континент, сообщает издание "Бизнес".

"За два года работы в составе группы DCH Александра Ярославского ХТЗ возродил производство и предложил рынку современную модернизированную технику, обладающую критически важными характеристиками для сельского хозяйства. Приход инвестора, заинтересованного в развитии экономики Харьковской области, стал важным, если не ключевым событием для Харьковского тракторного завода. Инвестиции группы DCH в модернизацию ХТЗ — многомиллионная долгосрочная программа, позволившая создать технику, которая действительно интересна рынку. А экспорт — наилучший индикатор этого успеха", — пишут журналисты о роли DCH Ярославского в возрождении одного из стратегических предприятий Украины, обеспечивающего внутренний рынок отечественной техникой сельскохозяйственного назначения.

Эксплуатационная надежность — легендарная черта техники ХТЗ. Невысокая стоимость приобретения, эксплуатации и обслуживания, а также другой немаловажный элемент — совместимость со всевозможными современными сельскохозяйственными орудиями. Поэтому у техники ХТЗ очень широкий спектр сфер использования: любые виды обработки почвы, посев, уборка, транспортировка, кормозаготовка. Благодаря работе конструкторов и инженеров ХТЗ завод уже сейчас предлагает довольно широкий модернизированный модельный ряд колесных и гусеничных тракторов. Примененные инновационные решения позволили увеличить сроки эксплуатации и продлить моторесурс отдельных узлов, деталей и блоков.

Применение новейших технологий позволило существенно модифицировать критически важные узлы. Тракторы ХТЗ комплектуются различными двигателями в зависимости от условий и целей их будущей эксплуатации, есть комплектации с зарубежными двигателями известного мирового производителя — компании IVECO. Таким образом, за два года пребывания ХТЗ в составе DCH Ярославского его техника уже сделала значительный эволюционный прыжок.

"ХТЗ начал долгий путь по приведению техники в соответствие с европейскими и мировыми сертификационными нормами — ХТЗ нацелен на освоение зарубежных рынков. Стоит отметить, что производством интересуются представители европейских стран. Недавно завод по просьбе представительства ЕС в Украине принял делегацию представителей европейских дипломатических миссий 24 стран-членов ЕС", — отмечают авторы спецпроекта "Экспортный потенциал 2019".

ХТЗ также вплотную приблизился к продаже не просто тракторов, а к разработке и продаже комплексных решений — технологий обработки грунта. "Это результат сотрудничества с одним из лидирующих производителей вин Грузии, — отмечают журналисты. — Как оказалось, именно характеристики гусеничного трактора производства ХТЗ идеальны для обработки специфичных "тяжелых" грунтов, на которых высажены виноградники". Это означает, что помимо производства привычных тракторов, ХТЗ пристально изучает особые запросы покупателей и находит те ниши, которые может уверенно осваивать техника харьковского производства.

На сегодня Харьковский тракторный завод – единственный в странах бывшего СНГ производитель как колесных, так и гусеничных тракторов. Это крупнейшее машиностроительное предприятие Украины, ведущее свою историю с 1930 года, было приобретено группой DCH бизнесмена Александра Ярославского в 2016 году. К моменту смены собственника завод находился в состоянии затяжного кризиса. Однако благодаря активности и инвестициям Александра Ярославского предприятие смогло возобновить работу, устранить задолженность по зарплатам, восстановить прибыльную деятельность и презентовать модернизированную технику. По итогам 2017 года завод выпустил 794 единицы техники, к концу 2018 года с его конвейера сошло около 900 тракторов.

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