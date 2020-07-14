Хасидам ограничат въезд в Украину: что решили в Кабмине

Вопрос паломников обсуждали на межведомственном совещании в МИД Украины

Из-за эпидемии коронавируса Украина ограничит въезд паломников-хасидов, которые ежегодно приезжают в украинский город Умань на празднование иудейского праздника Рош ха-Шана. Об этом в Facebook сообщил мэр Умани Александр Цебрий.

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"Результатом межведомственного совещания в помещении МИД Украины стало общее мнение, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно", - написал он.

По словам мэра, к такому решению пришли с учетом следующих факторов:

нынешняя эпидемиологическая ситуация в Израиле (относится к странам "красной зоны");

запрет проведения массовых мероприятий в Украине;

нагрузка на украинские медицинские учреждения;

необходимость создания значительного количества мест для обсервации и обеспечения безопасности жизни и здоровья как граждан Украины, так и иностранных граждан;

трудности с контролем правоохранительными органами за соблюдением паломниками режима самоизоляции.

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"В результате ряда переговоров и встреч между должностными лицами обеих стран, израильская сторона с пониманием восприняла отмену международного паломничества в Умань в этом году", - сообщил Цебрий.

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Он также обнародовал текст письма МИД Украины, которое было составлено по итогам межведомственного совещания.

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Напомним, в прошлом году на празднование иудейского Нового года – Рош ха-Шана прибыло более 30 тысяч паломников-хасидов.

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