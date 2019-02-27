Украинцы массово жалуются на химчистку: как защититься

Вещи портят и отказываются выплачивать компенсации

Украинцы массово жалуются на химчистку: как защититься 2019-02-27T08:12:00+02:00 Украина Вещи портят и отказываются выплачивать компенсации

Украинцы часто жалуются на химчистки. Люди сетуют, что службы по очистке превращают одежду в хлам. Журналисты "Сегодня" решили выяснить, как выбрать качественный сервис, и на что обращать внимание.

На днях Дарина Лищук сдала в химчистку белый пуховик. Но вместо отбеливания вещь еще больше загрязнили. При этом клининговая компания отказалась перечищать пуховик или компенсировать убытки.

"Синее пятно непонятно откуда появилось. Хотела сделать как лучше, а получилось, что только испортили вещь, и ее просто теперь нужно выбрасывать, потому что ничего с ней не сделаешь. ... Спрашиваю, в чем причина, что это такое, а они отвечают, что вещь изношена и ответственности они за это не несут", – рассказывает Дарина.

Но съемочной группе "Сегодня" представители химчистки объяснили ситуацию по-другому.

"Это моющее средство отемнило. Мы свою работу сделали, и сделали ее прекрасно. Мы не собираемся ничего признавать, и ничего компенсировать мы тоже не будем", – говорит представитель химчистки Елена Ярмак.

В свою очередь, исполнительный директор союза потребителей Максим Несмиянов говорит: прежде чем отдавать вещь в чистку, требуйте, чтобы в договоре прописывали, какими конкретно средствами ее будут чистить. Также письменно фиксируйте состояние вашей одежды.

"Указываете процент износа вещи. Учтите, если процент износа вещи выше 50%, то никаких гарантийных обязательств никто вам не закроет. Они ссылаются на то, что процент износа был достаточно большой, и потребитель ни на что не имеет права", – советует Несмиянов.

Уточнить процесс износа вещи можно по специальной таблице, которая есть в каждой химчистке. Поэтому перед тем, как подписывать акт передачи, проверьте, правильно ли указали состояние вашей одежды.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что делать, если химчистка испортила вещь. Вернуть вещь на повторную стирку, как правило, можно в течение пяти дней, при условии, что клиент не снимал защитную пленку и бирку химчистки.

Также мы писали о том, как заработать на прачечных.

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