Химическая кастрация для педофилов и отмена военного парада: главные события недели

Восьмой созыв Рады уходит: чем запомнился парламент "законодательного спама"

Фото: соцсети.

Евросоюз отменил санкции против беглого президента Януковича, а в стране сократилось количество банковских отделений: ТОП-5 новостей уходящей недели из жизни Украины.

Зеленский отменил военный парад на День независимости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году на День Независимости не будет военного парада. А 300 миллионов гривен, которые должны были уйти на организацию парада – уйдут на премии украинским бойцам.

"Обычно на День Независимости проходит военный парад – помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада эти деньги лучше выделить нашим героям – нашим военным. И мы приняли решение: выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты – все. И обязательно тем военным, которые выполняют боевые задания в зоне проведения операции Объединенных сил. Но праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, в 2018 году на День Независимости в Киеве прошел один из крупнейших военных парадов за последние годы – в нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники. На параде отмаршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – всего 300 человек.

Историю военных парадов на День независимости читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "При Кучме по Крещатику поехали танки, а Ющенко предпочитал оркестры: что нужно знать о парадах".

Чем запомнился восьмой созыв украинского парламента

Восьмая Рада на финишной прямой — депутатам осталось всего две недели работы, а уже после 21 июля их места займут новые народные избранники, которые приступят к обязанностям осенью.Каким был восьмой созыв украинского парламента , читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

За пять лет работы нардепы зарегистрировали 13 592 документа, из которых законами стали менее 5%. Для сравнения, активность депутатов прошлого созыва была ниже почти в два раза: всего 7400 проектов. Из-за сложившейся ситуации эксперты уже назвали этот парламент "любителями законодательного спама".

"За пять лет Рада сумела принять целый ряд важных решений — намного больше, чем у прошлого созыва. Большая их часть была позитивной в отличие от решений предшественников, которые в значительной мере спровоцировали кризис конца 2013 года", — считает политолог Владимир Фесенко.

По его словам, нынешним нардепам удалось поддержать множество масштабных реформ: медицинскую, образовательную, пенсионную. Победой эксперт считает и решения по антикоррупционной деятельности: ввод е-деклараций, создание НАБУ и НАПК.

"Также депутатам этого созыва удалось дважды внести изменения в Конституцию: по судебной реформе и по закреплению курса Украины по вступлению в НАТО и ЕС. При том, что конституционные изменения Радой вносились только раз в 2004 году", — перечисляет заслуги парламентариев Фесенко.

Порадовали нардепы и уменьшением количества рукоприкладств.

"Драки остались, но их гораздо меньше, чем в предыдущих созывах. Более того, сегодня больше нет противостояний в стиле "стенка на стенку", — подчеркивает эксперт.

Впрочем, курьезами созыв все же отличился: депутаты выносили из-за трибун друг друга на руках, бросались бутылками, запускали в зале дронов, приносили туда гранаты (фрукты) и показывали коллегам средние пальцы.

В то же время эта Рада запомнится и чрезвычайно плохой дисциплиной.

"В восьмом созыве традиционная проблема прогулов обострилась — особенно по пятницам. Это крайне негативный маркер отношения депутатов к своей работе", — говорит Фесенко.

Он добавляет, что злоупотребляли депутаты "кнопкодавством" и нарушением регламента, например, неоднократно переголосовывали решения. В провалах созыва эксперты называют также все еще неограниченную депутатскую неприкосновенность и фактическое отсутствие коалиции. Также депутатам так и не удалось конституционно закрепить изменения, которые касаются децентрализации и урегулирования конфликта на Донбассе.

Рада узаконила химическую кастрацию педофилов в Украине

Украинские депутаты одобрили введение химической кастрацииза изнасилование малолетних в Украине, а также усилили ответственность за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних и лиц, не достигших половой зрелости.

На внеочередном пленарном заседании Верховной Рады, которое проходит 11 июля, соответствующему законопроекту (№6449) свои голоса отдали 247 парламентариев.

В частности, теперь за изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, преступников будут наказывать также принудительной химической кастрацией.

Осужденным будут вводить антиандрогенные препараты – химические вещества, которые снижают либидо и сексуальную активность. Данная мера не будет применяться к осужденным в возрасте до 18 лет и старше 65 лет.

Помимо того, за изнасилование несовершеннолетних для преступников введено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет (сейчас до 12 лет). Также за преступниками будет установлен пожизненный административный надзор полиции.

Уголовную ответственность для преступника за развратные действия относительно лица, не достигшего 16-летнего возраста, оставили прежней – до 5 лет лишения свободы.

Ранее сбор подписей за принятие закона инициировал глава Радикальной партии Олег Ляшко, который является автором законопроекта №6449. Перед голосованием Олег Ляшко обратился к коллегам и призвал остановить эпидемию сексуального насилия над украинскими детьми.

"Минимум 15 лет тюрьмы для педофилов без права досрочного освобождения, пожизненный надзор правоохранительных органов над этими преступниками, открытый для всех реестр педофилов, чтобы не только правоохранительные органы, а каждая мама и отец могли зайти и посмотреть, где живет подонок. Чтобы он на пушечный выстрел не подходил ни к школе, ни к детскому саду, ни к детской площадке", – сказал Ляшко.

Напомним, ранее химическую кастрацию педофилов одобрил комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов.

В Украине стало меньше отделений банков

Количество отделений украинских банков, получивших за первые пять месяцев 2019 года 23,4 млрд грн прибыли, в апреле-июне сократилось на 180 подразделений – с 8449 до 8269. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным квартальной отчетности, к июлю в Украине насчитывалось 76 действующих банков.

Лидером по количеству действующих структурных подразделений является государственный Ощадбанк – 2487.

Согласно информации НБУ, по состоянию на 1 января 2008 года в Украине было 21 089 отделений банков. Через десять лет – к 1 января 2018 года – их число сократилось до 9489, а к началу 2019 года – до 8509. Таким образом, на сегодняшний день в Украине стало еще меньше банковских отделений.

Напомним, что за первые три месяца этого года банки закрыли 81 структурное подразделение, а создали – 21. При этом государственные банки сократили 47 отделений, а иностранные – 34. Также была опубликована карта банковских отделений по областям Украины.

Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его соратников

Суд Европейского Союза (ЕС) отменил санкции Евросоюза в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и шести членов его команды о замораживании их средств. Об этом говорится в решении суда, которое обнародовано его пресс-службой 11 июля.

Кроме экс-президента, решение суда касается его сына Александра, экс-министра доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министра Сергея Арбузова, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, а также бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева.

"В ответ на кризис в Украине, начавшийся в феврале 2014 года, Совет Европейского Союза 5 марта 2014 года решил заморозить средства и экономические ресурсы, в частности, лиц, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств", – говорится в сообщении.

Решение о замораживании средств против этих лиц неоднократно продлевалось на год и было обжаловано.

"Они подали иски в Общий суд, оспаривая действия (ЕС), продлевающие замораживание их средств в 2016 и 2017 годах в том, что касается Виктора Януковича и одного из его сыновей, а в 2018 году – в отношении других лиц на том основании, что Совет не выполнил критерии включения в список. Согласно сегодняшним решениям, Общий суд поддерживает действия украинцев, отменив ограничительные меры, принятые против них в течение этих периодов", – сказано в пресс-релизе суда.

Напомним, Общий суд ЕС, или Европейский суд общей юрисдикции – судебный орган первой инстанции в рамках судебной системы Европейского Союза.

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