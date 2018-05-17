Хирургия сердца в Украине: на равных с США, Европой и Австралией

У украинцев много поводов гордиться своей страной. И один из них – успехи, которые делает отечественная хирургия сердца. Благодаря революционным изменениям, которые сейчас происходят в нашей кардиохирургии, у страны появился шанс стать одним из мировых центров хирургии сердца.

Многососудистое коронарное шунтирование – миниинвазивным способом

Это то, что однозначно станет пропуском Украины в высшую "кардиохирургическую" лигу планеты. Дело в том, что до недавнего времени эта самая востребованная операция на сердце везде в мире выполнялась стандартным способом – через разрез грудной кости. Хотя многие другие кардиохирургические вмешательства, например, на клапанах сердца, уже давно и успешно оперируются миниинвазивно. А вот проводить через мини-доступ (разрез меньше 10 см) многососудистое коронарное шунтирование ни один ведущий мировой коронарный хирург не решался.

Первым, кто сделал это (в июле 2017 года), стал украинец Александр Бабляк, кардиохирург, доктор медицинских наук, руководитель Центра кардиохирургии "Добробут" в Киеве. Менее чем за год Александр Дмитриевич и его команда успешно прооперировали по новой методике уже больше сотни пациентов. Результаты операции впечатляют и тех, кто оперирует, и тех, кого оперируют. "До сих пор не могу поверить в то, что после такой сложной операции на сердце я провел в больнице всего пять дней, а потом сразу поехал на машине домой в Одессу. Через 10 дней я уже ездил на дачу смотреть, как дела на моей пасеке, и ходил в день почти 6 км. А меньше чем через полгода полетел отдыхать в Египет. И это все несмотря на два перенесенных инфаркта", – рассказывает 65-летний Николай Войцеховский – первый человек, которому многососудистое коронарное шунтирование сделали, не разрезая грудину, а через менее чем 10-сантиметровый разрез между ребрами справа.

Сейчас Александр Бабляк готовится представлять свою методику на Европейском конгрессе кардиохирургов. А пока показывает наработки украинским и зарубежным коллегам. К слову, несколько недель назад в Украину приезжал легенда мировой кардиохирургии – кардиоторакальный хирург из Сиднея Девид Маршман (David Marshman), у которого в свое время учился Александр Бабляк. Учитель высоко оценил разработку ученика.

Особенно радует кардиохирургов то, что операция – не что-то уникальное и редкое. "Это то, что нужно очень многим пациентам, которым показано кардиохирургическое лечение. На самом деле каждая вторая операция на сердце, проводимая в мире, – как раз многососудистое коронарное шунтирование. То есть мы сделали на порядок менее травмирующим и, если можно так сказать, намного более комфортным для пациента одно из самых востребованных кардиохирургических вмешательств", – рассказывает Александр Бабляк.

Сложная операция на сердце – через два мини-разреза между ребрами вместо одного большого на грудине

И еще один важный шаг на пути к переводу сложных кардиохирургических вмешательств в категорию миниинвазивных. И этот шаг тоже сделали украинские кардиохирурги из Центра кардиохирургии "Добробут". До случая 65-летней Аллы Смольяновой из Минска операции на сердце, во время которых устраняется две проблемы, во всем мире проводились через разрез грудины. "Теперь это уже вчерашний день, как и многососудистое коронарное шунтирование через разрез грудной кости, – говорит кардиохирург Александр Бабляк. – Сегодня мы уже можем сделать одновременно пластику митрального клапана и коронарное шунтирование через два маленьких разреза между ребрами. Разрез справа – для митрального клапана. Слева – для шунтирования. Результат – через 5 дней мы выписали пациентку из стационара в отличном состоянии и прекрасном настроении, а на следующий день она улетела самолетом домой в Минск".

Спасают собственное сердце пациентов даже в случаях, когда речь заходит о трансплантации

Еще одно доказательство того, что украинская хирургия сердца вышла на совершенно новый уровень и может на равных конкурировать с лучшими кардиохирургическими центрами мира. Опыт и квалификация отечественных кардиохирургов позволяют успешно проводить даже крайне сложные операции, буквально спасая пациентов от очень дорогой и очень тяжелой, но, увы, не всегда очень результативной операции по пересадке сердца.

Один из недавних таких случаев – история 34-летнего Александра Турзина из Запорожья. Его сердце, 55 % которого погибло, останавливалось уже 10 раз. И большинство врачей были уверены, что спасти мужчину может только трансплантация. Однако две сложные операции, одна из которых была, по сути, операцией "6 в 1" (кардиохирург Александр Бабляк "отремонтировал" буквально все сердце пациента), позволили вернуть молодого мужчину к жизни без трансплантации. "Это уже однозначно кардиохирургия мирового уровня", – говорят коллеги кардиохирургов из клиники "Добробут".