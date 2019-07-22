Хищения в оборонпроме на 6,7 млн долл: СБУ и прокуратура проводят обыски

Следственные действия проходят в помещениях Кабмина, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и ГП "Спецтехноэкспорт"









Военная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами в сумме 6,7 млн долл при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром" по поставке Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего обнаружения. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уголовное производство зарегистрировано по материалам СБУ.

Как сообщается, прокуроры Главной военной прокуратуры совместно с Департаментом контрразведки СБУ и Центром специальных операций "А" СБУ провели п проводят следственные действия в служебных помещениях Кабмина, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и ГП "Спецтехноэкспорт". Проводится изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производств нет.

4 марта сообщалось, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Позже некоторых из задержанных отпустили под залог.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о причастности Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и Государственной фискальной службы к схемам с оборонными заказами. Позже ГБР открыло уголовное производство и начало досудебное расследование.

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