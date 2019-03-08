Хищения в "Укроборонпроме": нескольких подозреваемых выпустили под залог

Должностным лицам инкриминируется растрата имущества и нанесение ущерба государству на 55 миллионов гривен

Фото: Укроборонпром

Хищения в "Укроборонпроме": нескольких подозреваемых выпустили под залог //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fe4/c0f/5c7fe4c0f0ec4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fe4/c0f/5c7fe4c0f0ec4.jpg 2019-03-08T21:43:00+02:00 Украина Должностным лицам инкриминируется растрата имущества и нанесение ущерба государству на 55 миллионов гривен

Директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас, подозреваемый в растрате более 55 миллионов гривень, вышел под залог из Лукьяновского СИЗО.

Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на пресс-службу "Спецтехноэкспорта".

Также под залог вышли еще двое фигурантов этого же дела – предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил о коррупции в "Укроборонпроме": виновен – должен быть в тюрьме.

Ранее сообщалось, что после того, как был уволен замсекретаря СНБО Олег Гладковский, президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов срочно расследовать скандал с хищениями в "Укроборонпроме".

Напомним, недавно журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку. Оказалось, что ущерб государству оценивается в минимум 40 млн грн.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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