Хитрый маневр: военный эксперт объяснил выход украинского боевого модуля на рынок ОАЭ

Ставка на экспорт оружия в будущем принесет свои плоды, считает Злой Одессит

БТР Al-Wahash /Фото: ukroboronprom.com.ua.

Хитрый маневр: военный эксперт объяснил выход украинского боевого модуля на рынок ОАЭ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c57/9f2/5c6c579f2bd66.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c57/9f2/5c6c579f2bd66.jpg 2019-02-20T04:36:00+02:00 Украина Ставка на экспорт оружия в будущем принесет свои плоды, считает Злой Одессит

На проходящей в ОАЭ выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 местная компания Calidus LLC представила плавающую боевую бронемашину Al-Wahash, в качестве вооружения которой был использован украинский боевой модуль БМ-3М "Штурм".

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко пишет на своей странице в Живом журнале.

По его словам, после этого на "Укроборонпром" объявил о подписании между "Укрспецэкспортом" и Calidus LLC меморандума о сотрудничестве, с планом о совместном производстве БТР Al-Wahash и его продвижении не только на рынок ОАЭ, но и других стран.

Военный эксперт напомнил, что в Украине разработано большое количество боевых модулей, отличающихся друг от друга огневой мощью, практичностью и спецификой применения. Главное же достоинство БМ заключается в том, что потенциальный покупатель может его заказать без непосредственной платформы.

То есть, "Укроборонпром" опробовал весьма хитрый маневр, который не так часто практикуется поставщиками вооружений, а именно – предложил боевой модуль вместо, например, целого БТР-3 или БТР- 4.

В итоге "Штурм" в комплекте из 30-мм пушки ЗТМ-1, 7,62-мм пулемета КТ-7,62, 30-мм автоматического гранатомета КБА-117 и комплекса из 4-х ПТУР "Барьер" оказался установленным на мощный, 724-сильный БТР Al-Wahash, способный разгонятся до 130 км/ч.

По мнению Коваленко, такая ставка на экспорт оружия в будущем принесет свои плоды. Ведь, как показывают последние несколько лет, наш ВПК, очнувшийся после многолетнего анабиоза, выдает на-гора все больше идей, которые могут заинтересовать потенциальных заказчиков.

"Причем эти идеи касаются не только модернизации советских образцов вооружений, но и представляют собой современные разработки, интегрировать которые на иностранные платформы лишь вопрос времени", – резюмировал он.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что арабы поставили украинский боевой модуль на новый БТР . Al-Wahash имеет двигатель на 724 л.с., заявленная скорость – до 130 км/ч (с разгоном до 60 км/ч за 19 секунд) и возможность преодолением подъема в 55 градусов. Пробег БТР без дозаправки – 750 км. Разработчик утверждает, что бронемашина обладает надежной защитой от мин, самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также способна нести на борту десант в 10 человек.

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