Ход евроинтеграции: что Украина уже выполнила, а над чем еще нужно поработать

Украина в 2017 году выполнила меньше половины обязательств, взятых на себя по Соглашению об ассоциации с ЕС. Об этом заявили в Кабмине. "Сегодня" разобралась, что нам удалось лучше всего, а над чем еще придется поработать.

Как гласит отчет Кабмина, в общей сложности руководство страны продвинулось на 41% от запланированного на 2017 год. Правда, в 2016-м ситуация была еще хуже — меньше 34%. Худший результат в 2017-м показал парламент, выполнив всего треть поставленных перед ним задач. К примеру, ВР не приняла ни одного решения по политическому диалогу в стране или таможенным вопросам. Кабмин справился с 42% задач, а другие госорганы решили ровно половину проблем.

Одной из сфер, где удалось добиться стопроцентного результата, оказалось образование. Ключевыми факторами здесь стали закон "Об образовании", а также запуск "дуального образования" для более чем 50 профессий. Последнее новшество позволит студентам обучаться прямо на предприятии, и для этого правительство уже привлекло около 300 работодателей. Кроме того, абсолютным результатом может похвастаться финсектор. Тут также отличился Кабмин, который принял в 2017-м все документы и постановления для создания кредитного реестра НБУ. А ВР даже приняла соответствующий закон, и сейчас он ожидает подписи президента.

Хуже всего дело обстоит с общественным здоровьем, где выполнено только 4% задач. В правительстве отмечают — принятые в прошлом году законы по медреформе "рамочные", сами по себе не работают и нуждаются в дополнительных подзаконных актах. Кроме того, ВР до сих пор не рассмотрела законопроект о контроле над табачными изделиями и запрете продавать сигареты, в которых больше одного милиграмма никотина, а также если в них содержатся витамины, кофеин или ароматизаторы. Провальной оказалась и транспортная сфера, где решили 11% проблем. Например, нардепы так и не поменяли правила техосмотра для общественного коммерческого транспорта.

По мнению экспертов, такое затягивание может негативно отразиться и на будущей евроинтеграции Украины. По мнению политэксперта Руслана Бортника, это может увеличить переходный период ассоциации с 10 до 25 лет.

"Еще одно, что нужно помнить, — это самооценка. Правительство само себе составило план, а теперь говорит, что выполнило его всего на 41%. Интересно было бы увидеть, какую оценку дали бы наши европейские партнеры, — говорит он. — Но даже эта самооценка демонстрирует, что на третьем году евроинтеграции Украина до сих пор не может запустить выполнение ассоциации в полной мере".

Евросоюз доволен

В офисе Координации европейской интеграции заявили, что общий уровень выполнения обязательств Украины перед Евросоюзом составил даже 63%. Этот показатель еврочиновники объясняют тем, что в 2017 году наше правительство было вынуждено воплотить в жизнь задачи, которые остались невыполненными с 2016 года.