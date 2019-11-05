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Ходят по квартирам и просят денег на похороны: мошенники возродили старую схему

5 ноября, 08:11

Аферисты давят на жалость и пытаются зацепить за личное

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Жалуются под дверью и пытаются задеть за живое – Киев захлестнула новая волна мошеннических скитаний по подъездам. Собирают пожертвования якобы на похороны.

"Когда у кого-то кто-то умирает, мы не бежим выбивать двери соседям. Тем более еще и в соседний подъезд или через подъезд. Как-то совсем все не так. А потом думаю: люди же разные, может, так получилось у человека. А оказалось потом, что никто не умер. Спросила у дворника", – рассказывает о своих ощущениях от встречи с мошенниками жительница Киева Ольга Яковлева.

Психолог объясняет, что в таких ситуациях обычно берут верх эмоции. Поэтому люди готовы отдавать кровные даже невесть кому.

"В Украине очень много людей, которые сами себя жалеют. И когда человек сам себя жалеет, а у него кто-то просит жалостливым голосом: "Пожалуйста, помогите, у меня умерли", включается жалость к тому человеку, который просит", – объясняет психолог Алексей Шевцов.

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И пока в сети на вымогателей денег десятки жалоб – в полиции ни одного заявления. Последний раз с таким случаем обращались еще в начале лета.

"Пришли на данный момент неустановленные лица и попросили у гражданки средства якобы на похороны близкого родственника. В зависимости от суммы убытков по статье "мошенничество" грозит максимальный срок до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорит оперуполномоченный Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции Киева Юрий Найдюк.

Если же в ваш дом все же пришли с просьбой пожертвовать денег, прежде всего, в полиции советуют не спешить открывать двери. А еще, по возможности, расспросить неизвестного визитера, ведь любая информация о личности может пригодиться правоохранителям.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также предупреждали, что интернет-мошенники в Украине подделывают сайты официальных магазинов. Аферисты завлекают покупателей низкими ценами и известными брендами.

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Источник: Сегодня

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