Холдинг Parimatch вітає позицію президента України щодо скасування заборони грального бізнесу

Розвиваючи бізнес в іноземних юрисдикціях, холдинг Parimatch докладає всіх зусиль, щоб працювати в рамках закону і бути бізнесом, який, разом з державою, готовий взяти відповідальність за розвиток суспільства і спорту в країнах нашої присутності.

Ми відкриті до діалогу з новою українською владою в питанні легалізації беттінгової й гральної галузі в цілому та готові поділитися ефективними зарубіжними ноу-хау в сфері регулювання.

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За даними Міністерства фінансів, оголошеними в 2014-2015 рр., легалізована гральна галузь зможе стати додатковим джерелом бюджету в розмірі до 5 млрд гривень, де беттинг становить значну частину. Крім грошей від ліцензій і податків, легалізована галузь, як це успішно доводять приклади сусідніх європейських країн, створить тисячі робочих місць, надасть позитивний ринковий ефект на розвиток економіки, приверне міжнародні інвестиції у фінансову та інші сфери, зумовить зростання туризму, а також буде сприяти протидії корупції в професійному спорті й договірних матчах.

Спорт в Україні вимагає підтримки, ми готові стати пліч-о-пліч з державою в цій важливій для суспільства і економіки країни справі. Співпраця держави й бізнесу у цьому питанні стане платформою для створення довгострокової програми розвитку спорту, а потенціал України, як спортивної країни, зможе розкритися куди повніше. Українці цього по-справжньому заслуговують.

Прес-служба міжнародного холдингу Parimatch, Кіпр.

www.parimatch.com

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