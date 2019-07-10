Холод и дожди будут доминировать: синоптик рассказала, когда потеплеет

Местами в Украине 11 июля температура воздуха опуститься ниже 10 градусов

Фото: Facebook

Завтра, 11 июля, Украину продолжат накрывать холодные дожди, причем мокро будет везде, а температура воздуха будет опускаться даже ниже 10 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Холодная или прохладная, как кому, воздушная масса в Украине будет доминировать. Ближайшей ночью температура воздуха составит 8-14 градусов, в Карпатах местами 5-7 градусов тепла, днем ​​в большинстве областей ожидается 18-24 градуса, на Западе иногда даже 15-17 градусов. Дожди с понятной только им периодичностью идти будут также почти повсеместно, разве что в центральной части и на юге будут слабыми или с солнечными прояснениями", – написала она.

Диденко отметила, что в Киеве 11 июля ожидается погода свежая и влажная – периодически дождь. Ночью 10-12 градусов, днем ​​20-22.

Кроме того, синоптики прогнозирует возвращение потепления в Украину в 20-22 числах июля.

"То есть, даже не в ближайшие, а в следующие выходные ожидается повышение температуры воздуха до 26-29, в южной части Украины до 28-32 градусов", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. Больше всего досталось Киевской области – 64 населенных пункта были без электричества. Далее Закарпатская – 26, Сумская – 16, Тернопольская – 12, Житомирская – 8, Кировоградская – 5, Днепропетровская – 1. А тем временем непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья.

Средина лета, по всем параметрам, должна быть самой жаркой частью года. Но холодный циклон с севера "отменил" жару в средине июля – в ближайшие несколько дней температура воздуха еще понизится на несколько градусов. Читайте подробней о прогнозе погоды до начала следующей недели.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Холод и дожди будут доминировать: синоптик рассказала, когда потеплеет". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"