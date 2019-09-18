18 сентября в Украине существенно подпортится погода и в ряде областей будет мокро

/ Фото: Pixabay

Сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение – во всех областях будет сильный ветер. Также синоптики обещают снова снижение температуры и дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе, севере, востоке и в центре страны будет достаточно холодно – 12-16 градусов. И только на юге температура воздуха будет комфортной – 20-24 градуса.

Дожди ожидаются на большей части территории Украины. Сухо будет в Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Кировоградской областях и в Крыму.

Реклама

В Киеве синоптики обещают дождь и скромные 12-14 градусов.

В тренде Холод и штормовое предупреждение: какой будет погода в Украине

В то же время 18 сентября в Украине объявлено штормовое предупреждение – ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщали новости "Сегодня", в ближайшие дни в Украине существенно испортится погода – станет еще холоднее и будет больше дождей. Синоптики сообщили об ухудшении погоды до конца недели.

А тем временем отметим, что прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама