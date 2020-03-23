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Холод и снежные метели: синоптики дали прогноз на 23 марта (карта)

23 марта, 05:52

Тина Наринецкая

Местами синоптики прогнозируют порывы 15-20 м / с

В Украине сегодня, 23 марта, будет не по-весеннему холодно, а на запад и вовсе обрушится непогода. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

"23 марта ночью в восточных, большинстве западных, Винницкой и Днепропетровской областях небольшой снег, на остальной территории, днем по всей Украине без осадков", – говорится в сообщении.

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В Карпатах синоптики прогнозируют небольшой снег и метель. На дорогах страны, кроме юга, местами ожидается гололедица. Ветер будет северо-восточный, со скоростью 7-12 м / с. На юге и юго-востоке и вовсе ожидаются порывы 15-20 м / с.

Температура установится на уровне 0-5 градусов тепла, в южной части, Днепропетровской и Донецкой областях – 2-7 градусов тепла. Холоднее всего будет в Карпатах – тут ожидаются 3-8 градусов мороза.

В тренде
Холод и снежные метели: синоптики дали прогноз на 23 марта (карта)

Напомним, утро 22 марта в Киеве началось со снегопада, что подтвердило прогноз синоптиков, которые обещали мокрый снег с дождемна 40 святых. В частности, киевляне сняли метель в разных районах города.

Прогноз погоды в Украине до конца весны смотрите в сюжете:

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