Холодницкий: НАБУ и САП постараются переквалифицировать 65 дел о незаконном обогащении

Холодницкий намерен опубликовать весь список закрытых дел 28 марта

Назар Холодницкий. Фото: Facebook

Холодницкий: НАБУ и САП постараются переквалифицировать 65 дел о незаконном обогащении //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7a7/cdc/5c77a7cdc1b79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7a7/cdc/5c77a7cdc1b79.jpg 2019-03-20T16:37:00+02:00 Украина Холодницкий намерен опубликовать весь список закрытых дел 28 марта

Все 65 производств о незаконном обогащении в связи с решением КСУ подлежат закрытию, но детективы НАБУ и прокуроры САП в течение недели – до 27 марта – будут искать возможность переквалифицировать такие производства. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий после заседания комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

"У нас по состоянию на 26 февраля было 65 производств о незаконном обогащении – они все подлежат закрытию. Я дал время детективам и прокурорам до 27 марта изучить все материалы и, где возможно, найти другой состав преступления, переквалифицировать на какой-то другой состав преступления, это сделать. Где такой возможности нет, они подлежат закрытию", – отметил Холодницкий.

По его словам, 28 марта он опубликует весь список закрытых дел.

При этом он добавил, что решение КСУ о признании неконституционной статьи о незаконном обогащении является окончательным.

Как мы писали ранее, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отстранил старшего прокурора САП по делу о схемах в оборонной сфере.

В свою очередь президент Петр Порошенко призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование информации о коррупционных проявлениях в оборонном секторе:

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