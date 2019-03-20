Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Холодницкий: НАБУ и САП постараются переквалифицировать 65 дел о незаконном обогащении

Сегодня, 16:37

Холодницкий намерен опубликовать весь список закрытых дел 28 марта

Назар Холодницкий
Назар Холодницкий. Фото: Facebook
Холодницкий: НАБУ и САП постараются переквалифицировать 65 дел о незаконном обогащении //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7a7/cdc/5c77a7cdc1b79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7a7/cdc/5c77a7cdc1b79.jpg Украина Холодницкий намерен опубликовать весь список закрытых дел 28 марта

Все 65 производств о незаконном обогащении в связи с решением КСУ подлежат закрытию, но детективы НАБУ и прокуроры САП в течение недели – до 27 марта – будут искать возможность переквалифицировать такие производства. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий после заседания комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. 

"У нас по состоянию на 26 февраля было 65 производств о незаконном обогащении – они все подлежат закрытию. Я дал время детективам и прокурорам до 27 марта изучить все материалы и, где возможно, найти другой состав преступления, переквалифицировать на какой-то другой состав преступления, это сделать. Где такой возможности нет, они подлежат закрытию", – отметил Холодницкий.

По его словам, 28 марта он опубликует весь список закрытых дел.

При этом он добавил, что решение КСУ о признании неконституционной статьи о незаконном обогащении является окончательным.

Как мы писали ранее, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отстранил старшего прокурора САП по делу о схемах в оборонной сфере.

В свою очередь президент Петр Порошенко призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование информации о коррупционных проявлениях в оборонном секторе:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег коррупция, Холодницкий, САП, обогащение

Вы сейчас просматриваете новость " Холодницкий: НАБУ и САП постараются переквалифицировать 65 дел о незаконном обогащении". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Холодницкий отстранил старшего прокурора САП из-за провала в "оборонном деле"

14 марта, 00:41

Данный факт также расследует Государственное бюро расследований

Эксперт объяснил, что стоит за требованием посла США об отстранении Холодницкого

6 марта, 23:08

Иногда тональность американских дипломатов выходит за рамки здравого смысла, говорит Евгений Магда

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Елена Беркова экстренно госпитализирована

Квашеная капуста: вы могли и не знать

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Медики раскрыли, кто больше подвержен болезни Альцгеймера

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Татьяна Черновол: депутат и агрессивная подружка Пашинского

10 российских сериалов, за которые не стыдно

Анатолий Гриценко и его семь свадеб
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги