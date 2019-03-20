Холодницкий: НАБУ и САП постараются переквалифицировать 65 дел о незаконном обогащении
Холодницкий намерен опубликовать весь список закрытых дел 28 марта
Все 65 производств о незаконном обогащении в связи с решением КСУ подлежат закрытию, но детективы НАБУ и прокуроры САП в течение недели – до 27 марта – будут искать возможность переквалифицировать такие производства. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий после заседания комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
"У нас по состоянию на 26 февраля было 65 производств о незаконном обогащении – они все подлежат закрытию. Я дал время детективам и прокурорам до 27 марта изучить все материалы и, где возможно, найти другой состав преступления, переквалифицировать на какой-то другой состав преступления, это сделать. Где такой возможности нет, они подлежат закрытию", – отметил Холодницкий.
По его словам, 28 марта он опубликует весь список закрытых дел.
При этом он добавил, что решение КСУ о признании неконституционной статьи о незаконном обогащении является окончательным.
Как мы писали ранее, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отстранил старшего прокурора САП по делу о схемах в оборонной сфере.
В свою очередь президент Петр Порошенко призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование информации о коррупционных проявлениях в оборонном секторе:
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