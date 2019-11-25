Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,16
26,72

Холодно и без дождей: синоптики дали прогноз на 25 ноября

25 ноября, 07:50

На некоторые регионы обрушится сильный ветер

/ Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 25 ноября, будет сухо, местами ожидается сильный ветер, сообщили в Укргидрометцентре.

"Ветер юго-восточный и восточный 5-10 м/с, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Температура, по прогнозам синоптиков, ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В западной и южной частях будет 0-5 градусов тепла, на Закарпатье и в Крыму 6-11 градусов тепла.

Реклама

Напомним, что зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

В тренде
Немного потеплеет, но будут "сюрпризы": где украинцам ждать мокрого снега

Ранее сообщалось о шторме в Одессе – ураган повалил более десятка деревьев и оборвал электропровода. Поэтому вместо некоторых трамвайных маршрутов пустили автобусы. Из-за падения старых деревьев разбито по меньшей мере три автомобиля.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода прогноз синоптики Украина погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом произошло жуткое ДТП: у пешеходов не было шансов выжить
Под Киевом произошло жуткое ДТП: у пешеходов не было шансов выжитьПроисшествия
Рынок топлива в Украине ждут перемены: цены на АЗС резко изменятся
Рынок топлива в Украине ждут перемены: цены на АЗС резко изменятсяАвто
Украина увеличила импорт легковушек: откуда везут
Украина увеличила импорт легковушек: откуда везутАвто
В Киеве посреди улицы убили мужчину: подробности
В Киеве посреди улицы убили мужчину: подробностиПроисшествия
Детский омбудсмен Николай Кулеба попал в ДТП: видео
Детский омбудсмен Николай Кулеба попал в ДТП: видеоПолитика
"Было бы непривлекательно": у Трампа огорчили заявлением по вступлению Украины в НАТОПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...