Холодно и без дождей: синоптики дали прогноз на 25 ноября

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В Украине сегодня, 25 ноября, будет сухо, местами ожидается сильный ветер, сообщили в Укргидрометцентре.

"Ветер юго-восточный и восточный 5-10 м/с, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Температура, по прогнозам синоптиков, ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В западной и южной частях будет 0-5 градусов тепла, на Закарпатье и в Крыму 6-11 градусов тепла.

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Напомним, что зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

Ранее сообщалось о шторме в Одессе – ураган повалил более десятка деревьев и оборвал электропровода. Поэтому вместо некоторых трамвайных маршрутов пустили автобусы. Из-за падения старых деревьев разбито по меньшей мере три автомобиля.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Подробнее смотрите в сюжете:

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