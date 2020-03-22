Холодно и мокро: какая будет погода на 40 святых

Погода сама подсказывает украинцам, что в этот день на улицу лучше не выходить

Православный праздник 40 святых, который отмечается 22 марта, обещает быть мокрым и холодным по всей территории Украины, словно погода сама подсказывает жителям страны самоизолироваться дома на время карантина.

Согласно данным Укргидрометцентра, после хотя бы местами безоблачной субботы выходные завершатся дождями и мокрым снегом по всей Украине.

В частности, в восточных и южных областях пройдут дожди, а температура будет держаться на уровне от +5 до +9 градусов тепла днем, а ночью от +2 на востоке +8 в Херсонской области.

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На всей остальной территории Украины ожидаются дождь со снегом и от 2 до 6 градусов тепла днем и легкими заморозками до -3 ночью.

При этом ветер в Украине ожидается юго-западный с переходом в северо-восточный, 7-12 м/c.

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В то же время, в Киеве днем воздух прогреется до +2 ... +4 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -1.

Напомним, ранее мы рассказывали, что синоптики и метеорологи грозят украинцам наводнениями и катастрофическим потеплением. Они дали прогноз погоды на весь 2020 годс учетом влияния планет Солнечной системы на жару, холод, осадки и ясные дни.

А заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала новостям "Сегодня" об опасности быстрых изменений климатадля страны.

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