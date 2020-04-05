Холодно, темно и без воды: вернувшиеся из Молдовы украинцы показали свои условия обсервации

Украинцы утверждают, что они должны были проходить обсервацию в гостинице в Одессе

Украинцы, которые вернулись из Молдовы на родину в связи с карантином из-за коронавируса, жалуются на ужасные условия обсервации. Об этом написали в Telegram-канале PavlovskyNews.

Отмечается, что 16 человек, в том числе 10-летний ребенок и 75-летняя женщина после операции, обязаны пройти 14 дневную обсервацию в поселке Лиман Татарбунарского района Одесской области.

"Чтоб согреться украинцы топят печку, но и это не помогает. Кроме холода, люди в обсервации жалуются на антисанитарию, отсутствие питьевой воды и света в некоторых комнатах. По словам граждан – полиция не принимает вызовы, а горячая линия не отвечает", – написали в сообщении.

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Видео: PavlovskyNews

Эвакуированные граждане утверждают, что ранее подписали документы на обсервацию в престижной гостинице "Октябрьская" в центре Одессы, но по итогу оказались в Лимане.

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Видео: PavlovskyNews

Также к публикации прикрепили запись разговора с якобы представителем посольства Украины в Молдове, которая предлагала либо бесплатную обсервацию, либо 238 евро за 14 дней без питания.

По словам приезжих, у многих была возможность переждать карантин в Молдове, но их напугали, что потом они не смогут вернуться, поэтому они попали сюда.

Видео: PavlovskyNews

Напомним, ранее стали известны подробности двух громких конфликтов, которые произошли с участием украинцев, вернувшихся 29 марта из Вьетнама и Бали.

Также смотрите, как эвакуированные из Вьетнама украинцы пытались прорваться из аэропорта в "Борисполе".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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