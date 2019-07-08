Холодные дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде до выходных

В течение всей недели Украину будет заливать дождями с грозами, а температура воздуха будет прохладной

Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Дожди и похолодание, пришедшие в Украину с Северо-Запада, вместе с атмосферным фронтом уже к среде продвинутся вглубь страны, а к выходным заполонят территории всех регионов. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, во вторник, 9 июля, дожди с грозами прогнозируют в западных, части центральных и северных областях Украины. На остальной территории без осадков. В регионах, где будет дождливо, температура не превысит _20-22 градусов. На остальной территории до +25-26.

В среду, 10 июля, дожди и похолодание продвинутся вглубь Украины. Сухо будет лишь на юго-востоке и в части центральных регионов. Но везде похолодает на 2-3 градуса. Лишь на юге будет до +25.

В четверг, 11 июля, дожди и грозы накроют всю Украину. Холоднее всего будет на западе – местами всего +18. На юго-востоке до +25. В центре до +22 тепла.

В пятницу, 12 июля, погода будет схожей с предыдущим днем. Дожди с грозами прогнозируют по всей стране. Температура воздуха также будет на уровне предыдущего дня.

В субботу, 13 июля, все также прогнозируют грозовые дожди по всей Украине без исключения. Но холодный фронт с запада продвинется до центральных и северных регионов, и температура снизится еще на пару градусов – до +19-21. На юго-востоке до +25.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля, непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. Больше всего досталось Киевской области – 64 населенных пункта без света. Далее Закарпатская – 26, Сумская – 16, Тернопольская – 12, Житомирская – 8, Кировоградская – 5, Днепропетровская – 1. А тем временем непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья.

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