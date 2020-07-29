Холодный атмосферный фронт в ближайшие дни изменит погоду в Украине

В Украине уже сегодня объявлено штормовое предупреждение накануне очередного изменения погоды. Завтра, 30 июля, спадет жара, а на западе страны и еще в некоторых областях ожидаются грозовые дожди.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в Украину идет холодный атмосферный фронт, благодаря которому сегодняшние 30-34 градусов в северной части Украины опустятся до 25-28 градусов.

"На западе Украины термическая картинка существенно не изменится – 24-28 градусов. На востоке и юге в четверг жара еще продлится, ведь фронт идет издалека, с северо-запада Европы. Жара в южной части и в восточных областях начнет ослабевать 31 июля – 1 августа. В центре 30 июля еще также ожидается высокая температура воздуха, до 29-33 градусов, разве что в Винницкой области немного будет ниже – 28-29 градусов. Кратковременные грозовые дожди с возможными локальными шквалами, ливнями и градом наиболее вероятные 30 июля в западных областях Украины, местами на севере, в Харьковской области. А поздно вечером в четверг придут в центральную часть. На юге, в Луганской и Донецкой областях завтра сухая погода", – написала Диденко.

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В Киеве "фронтальный" дождь уже ожидается сегодня вечером, а также местами завтра. Столица 30 июля уже окажется в тылу фронта, поэтому жара наконец ослабнет и в течение дня в четверг ожидается 26-28 градусов.

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Синоптик добавила, что с 31 июля на 1 августа в Киеве похолодает еще больше, температура воздуха составит 21-23 градуса, а 1 августа еще и ожидается дождь.

Как сообщали новости "Сегодня", 27 июля стихия снова натворила беды в западных областях. Ливень затопил Ужгород, авто "плыли" по улицам. Городская канализация не выдержала такого количества осадков. Сильно пострадал и автовокзал в Ужгороде.

А тем временем синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара и такие температурные качели до конца августа. А в "Укргидрометцентре" даже не исключают появление заморозков.

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